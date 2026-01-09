現役引退の田代真一氏が横浜FCのC.R.O就任、18年途中から21年途中まで在籍
25シーズン限りで現役を引退した田代真一氏(37)が、26年1月1日付で株式会社横浜フリエスポーツクラブに入社したことが発表になった。事業部員として従事するとともに、C.R.O(Club Relations Officer)に就任。内田智也氏とともに、横浜FCのさらなる発展と価値向上に向けた活動をしていくという。
田代氏は現役時代は18年途中から21年途中まで横浜FCに所属していた。
クラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「選手として共に闘ってきた横浜FCに、今度はクラブスタッフとして関われることを大変光栄に思うと同時に身の引き締まる思いです。
これまでピッチ上で感じてきた、ファン・サポーターの皆さまの声援や熱量、パートナー企業の皆さまのサポート、そしてホームタウンの皆さまの温かさは、現在の私にとって大きな財産となっています。
今後はC.R.Oとして、そのすべてを繋ぐ「架け橋」となり、クラブの魅力や価値をフットボールの枠を超えて伝えていきたいと考えています。
横浜FCを応援することが、人生を熱く彩り、街・横浜への愛をさらに深めていく特別な体験へと繋がる。
そのような体験をひとつでも多く創り出せるよう、尊敬する先輩である内田智也氏とともに、全力で取り組んでまいります。
スタジアムや街のさまざまな場所で、また皆さまと直接お会いできる日を心から楽しみにしています。これからも横浜FCへの熱いご支援、ご声援をよろしくお願いいたします」
