MLBロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平（31）をめぐり、米専門局「MLBネットワーク」が1月7日を「Shohei Day」として終日特集する異例の編成を行った。ドジャース関連情報を発信する「Dodgers Nation」がX（旧Twitter）で伝え、背番号17にちなんだ記念日の誕生が大きな注目を集めている。

【画像】大谷翔平、新CMは“知的なメガネ姿”で先生に変身！ 「反則級」「リアルスーパーマン」とファン悶絶

投稿に添えられた画像には、ドジャースの白いユニホームに身を包んだ大谷の姿が写っている。胸元の「Dodgers」ロゴと背番号17が鮮やかに映え、試合の緊張感と興奮が一瞬で伝わるカットだ。1月7日は朝から夜まで、、大谷の名場面や特集企画、スタジオトーク、ゲスト出演、オリジナルストーリーなどを集中的に放送。一人の選手を丸1日取り上げる編成は極めて珍しく、MLBにおける存在感の大きさをあらためて印象づけた。

【画像】ドジャースのユニホームに身を包んだ大谷（画像はDodgers Nation公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「ショウヘイ・デーなんてあるんですか！ すごい」「凄いよなぁ… 努力の結晶で今があると思う」「シーズンオフで、アメリカも大谷さん欠乏症に喘いでいるんだね。いっぱい摂取して春に備えるんだぞ」「観たい～！ 一日中大谷翔平にどっぷり漬かりたい～！ いいなアメリカ～」といった声が寄せられている。