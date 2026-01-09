本日の【上場来高値更新】 放電精密、ファストリなど71銘柄
本日の日経平均株価は、ファストリの急伸が相場を牽引し、前日比822円高の5万1939円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は71社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、第3四半期営業益2.7倍で通期計画を超過した放電精密加工研究所 <6469> [東証Ｓ]、26年8月期業績予想及び配当予想を上方修正したファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]など。そのほか、住友倉庫 <9303> [東証Ｐ]、モリト <9837> [東証Ｐ]の2社は6日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業
<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業
<1736> オーテック 東Ｓ 建設業
<1770> 藤田エンジ 東Ｓ 建設業
<1801> 大成建 東Ｐ 建設業
<1802> 大林組 東Ｐ 建設業
<1828> 田辺工業 東Ｓ 建設業
<1882> 東亜道 東Ｐ 建設業
<1942> 関電工 東Ｐ 建設業
<1950> 日本電設 東Ｐ 建設業
<1965> テクノ菱和 東Ｓ 建設業
<2173> 博展 東Ｇ サービス業
<2224> コモ 東Ｓ 食料品
<2705> 大戸屋ＨＤ 東Ｓ 小売業
<2734> サーラ 東Ｐ 小売業
<3231> 野村不ＨＤ 東Ｐ 不動産業
<3252> 地主 東Ｐ 不動産業
<3612> ワールド 東Ｐ 繊維製品
<3741> セック 東Ｐ 情報・通信業
<3892> 岡山製紙 東Ｓ パルプ・紙
<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業
<4094> 日化産 東Ｓ 化学
<4205> ゼオン 東Ｐ 化学
<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学
<4972> 綜研化学 東Ｓ 化学
<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業
<5110> 住友ゴ 東Ｐ ゴム製品
<5161> 西川ゴム 東Ｓ ゴム製品
<5280> ヨシコン 東Ｓ 不動産業
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<5444> 大和工 東Ｐ 鉄鋼
<5599> Ｓ＆Ｊ 東Ｇ 情報・通信業
<5644> メタルアート 東Ｓ 鉄鋼
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ 銀行業
<5834> ＳＢＩリーシ 東Ｇ 証券商品先物
<6039> 動物高度医療 東Ｇ サービス業
<6250> やまびこ 東Ｐ 機械
<6455> モリタＨＤ 東Ｐ 輸送用機器
<6469> 放電精密 東Ｓ 機械
<6498> キッツ 東Ｐ 機械
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7184> 富山第一銀 東Ｐ 銀行業
<7202> いすゞ 東Ｐ 輸送用機器
<7296> ＦＣＣ 東Ｐ 輸送用機器
<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7417> 南陽 東Ｓ 卸売業
<7481> 尾家産 東Ｓ 卸売業
<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業
<7698> アイスコ 東Ｓ 卸売業
<7981> タカラスタ 東Ｐ その他製品
<8022> ミズノ 東Ｐ その他製品
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業
<8334> 群馬銀 東Ｐ 銀行業
<8341> 七十七 東Ｐ 銀行業
<8359> 八十二長野 東Ｐ 銀行業
<8418> 山口ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業
<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業
<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業
<9028> ゼロ 東Ｓ 陸運業
<9221> フルハシＥ 東Ｓ サービス業
<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9367> 大東港運 東Ｓ 倉庫運輸関連
<9782> ＤＭＳ 東Ｓ サービス業
<9837> モリト 東Ｐ 卸売業
<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業
株探ニュース