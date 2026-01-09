　本日の日経平均株価は、ファストリの急伸が相場を牽引し、前日比822円高の5万1939円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は71社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、第3四半期営業益2.7倍で通期計画を超過した放電精密加工研究所 <6469> [東証Ｓ]、26年8月期業績予想及び配当予想を上方修正したファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]など。そのほか、住友倉庫 <9303> [東証Ｐ]、モリト <9837> [東証Ｐ]の2社は6日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1736> オーテック　　東Ｓ　建設業
<1770> 藤田エンジ　　東Ｓ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1828> 田辺工業　　　東Ｓ　建設業
<1882> 東亜道　　　　東Ｐ　建設業
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1950> 日本電設　　　東Ｐ　建設業

<1965> テクノ菱和　　東Ｓ　建設業
<2173> 博展　　　　　東Ｇ　サービス業
<2224> コモ　　　　　東Ｓ　食料品
<2705> 大戸屋ＨＤ　　東Ｓ　小売業
<2734> サーラ　　　　東Ｐ　小売業
<3231> 野村不ＨＤ　　東Ｐ　不動産業
<3252> 地主　　　　　東Ｐ　不動産業
<3612> ワールド　　　東Ｐ　繊維製品
<3741> セック　　　　東Ｐ　情報・通信業
<3892> 岡山製紙　　　東Ｓ　パルプ・紙

<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業
<4094> 日化産　　　　東Ｓ　化学
<4205> ゼオン　　　　東Ｐ　化学
<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<4972> 綜研化学　　　東Ｓ　化学
<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5110> 住友ゴ　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5161> 西川ゴム　　　東Ｓ　ゴム製品
<5280> ヨシコン　　　東Ｓ　不動産業
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品

<5444> 大和工　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5599> Ｓ＆Ｊ　　　　東Ｇ　情報・通信業
<5644> メタルアート　東Ｓ　鉄鋼
<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業
<5834> ＳＢＩリーシ　東Ｇ　証券商品先物
<6039> 動物高度医療　東Ｇ　サービス業
<6250> やまびこ　　　東Ｐ　機械
<6455> モリタＨＤ　　東Ｐ　輸送用機器
<6469> 放電精密　　　東Ｓ　機械

<6498> キッツ　　　　東Ｐ　機械
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7184> 富山第一銀　　東Ｐ　銀行業
<7202> いすゞ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7296> ＦＣＣ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7417> 南陽　　　　　東Ｓ　卸売業
<7481> 尾家産　　　　東Ｓ　卸売業

<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業
<7698> アイスコ　　　東Ｓ　卸売業
<7981> タカラスタ　　東Ｐ　その他製品
<8022> ミズノ　　　　東Ｐ　その他製品
<8065> 佐藤商　　　　東Ｐ　卸売業
<8306> 三菱ＵＦＪ　　東Ｐ　銀行業
<8334> 群馬銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8341> 七十七　　　　東Ｐ　銀行業
<8359> 八十二長野　　東Ｐ　銀行業
<8418> 山口ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業

<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<8630> ＳＯＭＰＯ　　東Ｐ　保険業
<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業
<9028> ゼロ　　　　　東Ｓ　陸運業
<9221> フルハシＥ　　東Ｓ　サービス業
<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9367> 大東港運　　　東Ｓ　倉庫運輸関連
<9782> ＤＭＳ　　　　東Ｓ　サービス業
<9837> モリト　　　　東Ｐ　卸売業

<9983> ファストリ　　東Ｐ　小売業

株探ニュース