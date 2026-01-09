ちゃんみな、AKB48の「ヘビーローテーション」を踊るレア動画にファン騒然「ヘビロテ!?」「ノリノリのハイテンションダンス超貴重」 “友人”の板野友美が公開
女性ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが8日、元AKB48のメンバーでタレント・実業家の板野友美（34）のインスタグラムに登場。AKB48の人気曲の1つ「ヘビーローテーション」のダンスを一緒に踊る“レア”な動画が公開された。
【動画】「ワオ」「超貴重」AKB48の人気曲「ヘビロテ」のダンスを踊るちゃんみな＆板野友美 ※7、8枚目
ちゃんみなは、昨年大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場。一方の板野も、結成20周年の節目に6年ぶり13回目の紅白出場を果たしたAKB48のパフォーマンスにOGメンバーとして参加。2人の衣装から、紅白の楽屋裏で撮影したものと思われる。
板野は「実は前住んでたお家がご近所さんで『え！ともちんさんですよね？』って声掛けてくれたのがきっかけで」と、ちゃんみなと仲良くなったきっかけについて紹介。
投稿では、顔を寄せ合い笑みを見せるショット、変顔を決めたおちゃめな2ショットなど楽しげな写真の数々をはじめ、動画では一緒に「ヘビーローテーション」のダンスを踊る様子も披露した。
ちゃんみなが板野に振りを教わりながら踊る様子など、部分的なダンス動画が2本アップされているが、板野は「一緒にヘビロテ踊ってくれたのは、、、tiktokに載せます」と“完全版”の投稿を示唆している。
これに対し「ワオ 紅白の舞台裏でこんな展開が」「ちゃんみなとヘビロテ!?」「ちゃんみなとともちんのノリノリのハイテンションダンス超貴重」「楽しそう」「コラボ嬉しい」「仲良しなんだね!!」などと、双方のファンから興奮交じりのコメントが相次いで寄せられていた。
