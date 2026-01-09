HONEST BOYZ®︎が、2月4日に発売する2ndアルバム『HONEST AVENUE』のジャケット写真を公開した。あわせて、新たなアーティスト写真も公開された。

今回公開されたアーティスト写真およびジャケット写真のコンセプトは、HONEST BOYZ®︎らしい「大人の遊び心」だという。ジャケットスタイルの大人びた装いに加え、「AVENUE」の世界観を表現したショッピングカートや犬といったモチーフを取り入れることで、肩の力を抜いた遊び心あふれるビジュアルを表現しているとのことだ。

本アルバムは、1月23日より全曲配信がスタート。配信版のジャケットは、アナログレコード盤と同一デザインとなっている。なお、アルバムに関する情報は今後も順次公開予定。

◾️2ndアルバム『HONEST AVENUE』

2026年1月23日（金）配信

2026年2月4日（水）アナログレコード発売 ▼12インチ アナログレコード

品番：XNLD-10295 価格：\6,930（税込）

取り扱いSHOP：mu-mo SHOP / LDH OFFICIAL SHOP

予約：https://ldh.lnk.to/HONESTAVENUE-pkg

◾️＜NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026＞ 2026年2月5日（木）宮城県 仙台サンプラザホール

2026年2月17日（火）広島県 広島文化学園HBGホール

2026年2月19日（木）福岡県 福岡市民ホール

2026年2月26日（木）静岡県 アクトシティ浜松

2026年3月5日（木）京都府 ロームシアター京都

2026年3月7日（土）大阪府 グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）

2026年3月11日（水）東京都 日本武道館 ▼出演者

EXILE NAOTO（EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERS）

ゲスト（全公演）：SWAY / KID PHENOMENON

日本武道館スペシャルゲスト：SWAY / PKCZ® / L（MA55IVE THE RAMPAGE） / 砂田将宏（BALLISTIK BOYZ） / 松井利樹（BALLISTIK BOYZ） / 小波津志（PSYCHIC FEVER） / JIMMY（PSYCHIC FEVER） / KID PHENOMENON / LDH SCREAM / and more 詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/38740/