2026年3月27日に58歳の誕生日を迎えるベーシストのウエノコウジ(the HIATUS / Radio Caroline)が、東京・新代田FEVER、京都・磔磔、神奈川・横浜THUMBS UPの3会場でバースデーライブ＜ウエノコウジ58歳誕生祭〜1×1×3〜＞を開催する。

東京と京都公演には、長年の盟友であり“古市コータロー with ウエノコウジ”でもお馴染みの古市コータロー(THE COLLECTORS)と、“TASOGARE BUDDY”でバディを組む藤井一彦(THE GROOVERS)、そして“マツモトソウとウエノコウジ”で共演を重ねてきた松本素生(GOING UNDER GROUND)が出演し、スペシャルなステージを繰り広げる。

横浜公演は、古市コータローに代わり、江沼郁弥(ex.plenty/DOGADOGA)とドラマー古市健太(DOGADOGA)のユニット“エヌマストライプス”が参加。東京や京都とはまた異なるライブを届けする。

多彩な音楽活動で知られるウエノコウジが、特別な日をファンとともに祝う3日間のチケット先行受付(東京と京都)は1月18日23:59まで、横浜公演の販売は1月11日15:00より。

古市コータロー

藤井一彦

松本素生

enumastrypes

■＜ウエノコウジ58歳誕生祭〜1×1×3＞

【東京公演】

3月27日(金) 東京・新代田FEVER

open18:30 / start19:00

▼出演

ウエノコウジ

古市コータロー(THE COLLECTORS)

藤井一彦(THE GROOVERS)

松本素生(GOING UNDER GROUND)

▼チケット

前売 ￥6,000 / 当日 ￥6,500

※税込/ドリンク別/立見/整理番号付

一般発売(先着)：1月24日(土)10:00〜

●イープラス先行受付(抽選)

受付期間：1月9日(金)18:00〜1月18日(日)23:59

https://eplus.jp/sf/detail/K000000537

（問）新代田FEVER 03-6304-7899

【京都公演】

3月28日(土) 京都・磔磔

open17:30 / start18:00

▼出演

ウエノコウジ

古市コータロー(THE COLLECTORS)

藤井一彦(THE GROOVERS)

松本素生(GOING UNDER GROUND)

▼チケット

前売 ￥6,000 / 当日 ￥6,500

※税込/ドリンク別/立見/整理番号付

一般発売(先着)：1月24日(土)10:00〜

●イープラス先行受付(抽選)

受付期間：1月9日(金)18:00〜1月18日(日)23:59

https://eplus.jp/sf/detail/K000000537

（問）磔磔 075-351-1321

【神奈川公演】

3月29日(日) 神奈川・横浜THUMBS UP

open18:00 / start18:30

出演

ウエノコウジ

藤井一彦(THE GROOVERS)

松本素生(GOING UNDER GROUND)

エヌマストライプス(江沼郁弥&古市健太)

▼チケット

前売 ￥6,000 / 当日 ￥6,500

※税込/ドリンク別/着席/整理番号付

販売開始日：1月11日(日)15:00〜

THUMBS UP店頭および電話にて受付

（問）THUMBS UP 045-314-8705

◆ウエノコウジ オフィシャルInstagram