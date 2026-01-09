ウエノコウジ、＜58歳誕生祭＞を東京・京都・横浜で開催
2026年3月27日に58歳の誕生日を迎えるベーシストのウエノコウジ(the HIATUS / Radio Caroline)が、東京・新代田FEVER、京都・磔磔、神奈川・横浜THUMBS UPの3会場でバースデーライブ＜ウエノコウジ58歳誕生祭〜1×1×3〜＞を開催する。
東京と京都公演には、長年の盟友であり“古市コータロー with ウエノコウジ”でもお馴染みの古市コータロー(THE COLLECTORS)と、“TASOGARE BUDDY”でバディを組む藤井一彦(THE GROOVERS)、そして“マツモトソウとウエノコウジ”で共演を重ねてきた松本素生(GOING UNDER GROUND)が出演し、スペシャルなステージを繰り広げる。
横浜公演は、古市コータローに代わり、江沼郁弥(ex.plenty/DOGADOGA)とドラマー古市健太(DOGADOGA)のユニット“エヌマストライプス”が参加。東京や京都とはまた異なるライブを届けする。
多彩な音楽活動で知られるウエノコウジが、特別な日をファンとともに祝う3日間のチケット先行受付(東京と京都)は1月18日23:59まで、横浜公演の販売は1月11日15:00より。
■＜ウエノコウジ58歳誕生祭〜1×1×3＞
【東京公演】
3月27日(金) 東京・新代田FEVER
open18:30 / start19:00
▼出演
ウエノコウジ
古市コータロー(THE COLLECTORS)
藤井一彦(THE GROOVERS)
松本素生(GOING UNDER GROUND)
▼チケット
前売 ￥6,000 / 当日 ￥6,500
※税込/ドリンク別/立見/整理番号付
一般発売(先着)：1月24日(土)10:00〜
●イープラス先行受付(抽選)
受付期間：1月9日(金)18:00〜1月18日(日)23:59
https://eplus.jp/sf/detail/K000000537
（問）新代田FEVER 03-6304-7899
【京都公演】
3月28日(土) 京都・磔磔
open17:30 / start18:00
▼出演
ウエノコウジ
古市コータロー(THE COLLECTORS)
藤井一彦(THE GROOVERS)
松本素生(GOING UNDER GROUND)
▼チケット
前売 ￥6,000 / 当日 ￥6,500
※税込/ドリンク別/立見/整理番号付
一般発売(先着)：1月24日(土)10:00〜
●イープラス先行受付(抽選)
受付期間：1月9日(金)18:00〜1月18日(日)23:59
https://eplus.jp/sf/detail/K000000537
（問）磔磔 075-351-1321
【神奈川公演】
3月29日(日) 神奈川・横浜THUMBS UP
open18:00 / start18:30
出演
ウエノコウジ
藤井一彦(THE GROOVERS)
松本素生(GOING UNDER GROUND)
エヌマストライプス(江沼郁弥&古市健太)
▼チケット
前売 ￥6,000 / 当日 ￥6,500
※税込/ドリンク別/着席/整理番号付
販売開始日：1月11日(日)15:00〜
THUMBS UP店頭および電話にて受付
（問）THUMBS UP 045-314-8705