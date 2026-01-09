REIKO、新曲「Lullaby」ジャケ写、ショート音源、MVティザー映像公開。新アー写解禁も
REIKOが、1月12日にリリースする新曲「Lullaby」のジャケット写真を解禁した。また「Lullaby」のショート音源が本日20時よりTikTok、YouTube、Instagramで先行配信となった。
「Lullaby」は、消えない愛を描き出したバラード曲だという。もう一度だけ時を巻き戻したいと願う切実な感情を描いたエモーショナルなメッセージが届けられる作品に仕上がっているとのことだ。
今作は、TBS系列『ひるおび』1月エンディングテーマに起用されており、本日MVティザー映像も公開となった。
また、リリースを控えた2026年の新たな節目となるタイミングで、最新のアーティスト写真も公開された。最新のアーティスト写真では、花と光を印象的に取り入れ、クールな表情が際立つビジュアルとなっている。
なおREIKOは、5月13日に2nd EP『VOICE』のリリースが決定している。本EPは、2025年上半期に連続リリースした「R&B 3部作」を引っ提げ、3都市で開催した初のワンマンツアー＜REIKO 1st One-Man Tour “Love you deeper”＞が特典映像で付属する「Love you deeper盤」と、2024年12月に開催された＜REIKO’s Winterland＞、2025年12月に開催された＜REIKO’s Winterland Vol.2＞が特典映像として付属する「REIKO’s Winterland盤」、そして、CDのみの通常盤と3形態となっている。CDおよびDVDの収録曲は後日発表予定。
さらに、CDリリースに先駆けて早期予約した人を対象に、2026年6月より開催する全国ツアー＜REIKO One-man tour “VOICE”＞のチケット先行応募と、ツアー会場でのリハーサル観覧応募ができる早期予約キャンペーンの開催も決定した。詳細は公式サイトをぜひチェックしてほしい。
◾️2nd EP『VOICE』
発売日：2026年5月13日（水）
予約：https://REIKO.lnk.to/VOICE_cd
●Love you deeper盤（UMCB-69010）
価格：8,800円（税込）／内容： CD＋DVD
初回プレス封入特典：シリアルナンバー入り応募抽選券 ※特典内容および応募の詳細は決定次第ご案内いたします。
＜CD収録内容＞ ※全形態共通 後日発表
＜DVD収録内容＞
・REIKO 1st One-Man Tour “Love you deeper”
収録曲後日発表
・REIKO 1st One-Man Tour “Love you deeper”- Behind The Scenes -
●REIKO’s Winterland盤（UMCB-69011）
価格：8,800円（税込）
内容： CD＋DVD
初回プレス封入特典：シリアルナンバー入り応募抽選券 ※特典内容および応募の詳細は決定次第ご案内いたします。
＜CD収録内容＞ ※全形態共通 後日発表
＜DVD収録内容＞
・REIKO’s Winterland
収録曲後日発表
・REIKO’s Winterland Vol.2
収録曲後日発表
・REIKO’s Winterland - Behind The Scenes -
・REIKO’s Winterland Vol.2 - Behind The Scenes -
●通常盤（UMCB-69012）
価格：2,200円（税込）
内容：CD
初回プレス封入特典：シリアルナンバー入り応募抽選券 ※特典内容および応募の詳細は決定次第ご案内いたします。
※収録内容は変更になる場合がございます。
▼「VOICE」早期予約キャンペーン
UNIVERSAL MUSIC STOREにて、早期予約期間中に「VOICE」をご予約いただくと、全国ツアーのチケット先行エントリーや、ツアー会場でのリハーサル観覧イベントにご応募いただけます。さらに早期予約特典のポストカードもプレゼント。詳細をご確認の上、ぜひこの機会をぜひお見逃しなく！
詳細：https://www.universal-music.co.jp/reiko/news/2025-12-25-2/
▼「VOICE」購入特典
Love you deeper盤：ステッカーシート
REIKO’s Winterland盤：チケットホルダー
通常盤：ICカードステッカー
※形態ごとに特典が異なります。
※早期キャンペーン応募商品には形態別特典はつかず、全形態共通で「イベント応募シリアルコード＆ポストカード」が特典となりますのでご注意ください。
※特典は数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。
※特典の絵柄は後日決まり次第ご案内いたします。
※特典の絵柄やデザインは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※一部お取扱いのない店舗・オンラインショップもございます。詳しくはご購入をご希望の店舗へお問い合わせください。
※一部オンラインショップでは特典付き商品のカートがございます。特典をご希望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求めください。
◾️＜REIKO One-man tour “VOICE”＞
【東京】WWW
2026年6月1日（月）OPEN 1８:０0 / START 18:30
お問い合わせ先：クリエイティブマン 03-3499-6669 (月・水・金 12:00-16:00)
【大阪】バナナホール
202６年6月13日（土）OPEN 16:30 / START 17:00
お問い合わせ先：YUMEBANCHI（大阪）03-6341-3525（平日12:00~17:00）
【愛知】JAMMIN’
202６年6月14日（日）OPEN 16:30 / START 17:00
お問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（全日12:00-18:00）
【宮城】enn 2nd
202６年6月20日（土）OPEN 16:30 / START 17:00
お問い合わせ先：GIP GIPお問合せフォーム https://www.gip- web.co.jp/t/info
【福岡】INSA FUKUOKA
2026年6月26日（金）OPEN 17:30 / START 18:30
お問い合わせ先：キョードー西日本 0570-09-2424 (月〜土 11:00〜15:00)
【香川】MONSTER
2026年6月27日（土）OPEN 16:30 / START 17:00
お問い合わせ先：DUKE 087-822-2520 (平日 11:00〜17:00)
【広島】セカンド・クラッチ
2026年7月4日（土）OPEN 16:30 / START 17:00
お問い合わせ先：YUMEBANCHI（広島）082-249-3571（平日12:00~17:00）
【京都】京都MUSE
2025年7月5日（日）OPEN 16:30 / START 17:00
お問い合わせ先：YUMEBANCHI（大阪）03-6341-3525（平日12:00~17:00）
※開場/開演時間は変更となる場合がございます。
