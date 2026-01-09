¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Î±ÇÁüºîÉÊ¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£¿·¥¢¡¼¼Ì¡õ¥¸¥ã¥±¼Ì¸ø³«¤â
¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¤¬¡¢2025Ç¯½©¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãInori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record¡ä¤ÎBlu-ray¤ò3·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ãInori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record¡ä¤Ï¡¢¿åÀ¥¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢7ÅÔ»Ô8¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¡£¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTravel Record¡Ù¤È2nd¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTurquoise¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤ò¼´¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
Blu-ray¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê day2¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¡£¸åÆüÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊÔ½¸¤ò»Ü¤·¤¿´°Á´ÈÇ¤È¤·¤ÆBlu-ray²½¤µ¤ì¤ë¡£±ÇÁüÆÃÅµ¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÉ÷·Ê¤ä¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÂª¤¨¤¿¥Ä¥¢¡¼¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤È¤¤¤¦Ä¹Î¹¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¿åÀ¥¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥Ã¥È¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤·¤ÆËÜ⽇Æ±»þ¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿Ë¡⼈ÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅ»¤Ã¤¿⽔À¥¤Î»Ñ¤â⾒¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
◼️LIVE Blu-ray¡ØInori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record¡Ù
2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://inoriminase.lnk.to/Travel-Record_Blu-ray_shop
¡Ú²Á³Ê¡Û\8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÉÊÈÖ¡ÛKIXM-648¡Á9
¡Ú·ÁÂÖ¡ÛBlu-ray¡Ê2ËçÁÈ¡Ë
¡Ú½é²óÆÃÅµ¡ÛÊÌºý40P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ / ÆÃÀ½BOX / ÆÃÀ½¥È¥ì¥«
¢§¼ýÏ¿¶ÊÌÜ
Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record
2025.11.30 ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
01.OPENING
02.Ì´¤Î¤Ä¤Ü¤ß
03.¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¡¢¥È¥¦¥á¥¤¤Ë¡£
04.Ready Steady Go!
05.MC 1
06.Catch the Rainbow¡ª
07.½Õ¶õ
08.¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð
09.¥¢¥¤¥Þ¥¤¥â¥³
10.¤Þ¤À¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡£
11.MC 2
12.¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼
13.My Orchestra
14.Short Movie
15.Starry Wish
16.¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥¢¡¼¥È
17.NEXT DECADE
18.MC 3
19.³¤Æ§¤ß¤Î¥¹¥Ô¥«
20.TRUST IN ETERNITY
21.Introduction Movie
22.BLUE COMPASS
23.Starlight Museum
24.MC 4
25.harmony ribbon
26.MC 5
27.Innocent flower
¡ÒENCORE¡Ó
28.Calling Blue(overture)¡ÁTurquoise
29.Million Futures¡ÁHELLO HORIZON¡Á¥Õ¥é¡¼¥°¥à¡Áglow
30.MC 6
31.Ì´¤Î¤Ä¤Å¤
¡ÒDOUBLE ENCORE¡Ó
32.MC 7
33.ËÍ¤é¤Ïº£
34.Line Up
35.Endroll
¡Ú±ÇÁüÆÃÅµ¡Û
Making of Travel Record
¢§Ë¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡õ56£í£í´Ì¥Ð¥Ã¥Á¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥¥ó¥¯¥êÆ²¡§57Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§A3¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õ75£í£í´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê50Ð¡Ë¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡õ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê¥í¥´»ÈÍÑ¡Ë
¡¦HMV¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡¡
¡¦Neowing¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê54¡ß86£í£í¡Ë
¡¦Sofmap¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë¡§ B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦WonderGOO¡¦¿·À±Æ²¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡¡
◼️¡ã¤¤¤Î¤ê¤Þ¤ÁÄ®Ì±½¸²ñ2026¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï12·îÃæ½Ü¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¤¤¤Î¤ê¤Þ¤Á¡×¤Ë¤Æ¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ¤ò³«»ÏÍ½Äê
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È10¼þÇ¯µÇ°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È