I Don’t Like Mondays.、アジアツアー開催決定
I Don’t Like Mondays.が2026年3月よりアジアツアーを開催することが決定した。
I Don’t Like Mondays.は2024年と2025年に中国大陸ツアーを行い、2025年の中国大陸ツアーは、北京/成都/武漢/上海/深圳/広州を周り1,000から1,500人のチケット全公演が即完売。アジアでは日本人離れした黒一色のスタイリッシュなビジュアルとサウンドが話題になりファンが増えている。
本人も「毎年海外での公演が増えているなかで、僕らは東京とかアジアとか大阪だとか、場所で何かを変えないし、国境や人種も関係なく同じです。日本人の意識は持っていますが、ファンがいる都市でライブをして僕らも皆んなと幸せな空間を味わいたい一心なんです」と述べており、2026年のI Don’t Like Mondays.の活動がアジアからスタートする。
アジアツアー概要
▼SINGAPORE
日付：2026年3月1日（日）
会場：*SCAPE Ground Theatre
住所：2 Orchard Link, Singapore 237978
開場/開演時間：19:00 / 20:00
サイトURL：https://ticketmaster.sg/activity/detail/26sg_idlms
問い合わせ先：enquiry-sg@ckstarentertainment.com
一般チケット販売：1月19日(月)13:00 JST
▼TAIPEI
日付：2026年3月14日（土）
会場：MOONDOG
住所：福華大飯店 Howard Hotels
開場/開演時間：16:30 / 18:00
サイトURL：https://baodaorecords.kktix.cc/events/667c9da6
問い合わせ先：ticket@baodaorecords.fun
一般チケット販売：1月17日（⼟）12:00 JST
▼HONGKONG
日付：2026年3月21日（土）
会場：MOM LIVEHOUSE
住所：B39 7 Seas Shopping Centre, 113-121 King’s Rd, North Point
開場/開演時間：19:00 / 20:00
サイトURL：https://www.tickets.neon-lit.com
問い合わせ先：business@neon-lit.com
一般チケット販売：1月13日(火)13:00 JST
▼SEOUL
日付：2026年4月10日（金）
会場：Yes24 Wanderloch Hall (예스24원더로크홀)
住所：B3 Artreon, 129 Sinchon-ro, Seodaemun-gu, Seoul
開場/開演時間 - 18:00 / 19:00
サイトURL：https://wanderlochhall.com
お問い合わせ先：wanderloch.gig (instagram.com/wanderloch.gig/)
一般チケット販売日 ：COMING SOON
