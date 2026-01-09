I Don’t Like Mondays.が2026年3月よりアジアツアーを開催することが決定した。

I Don’t Like Mondays.は2024年と2025年に中国大陸ツアーを行い、2025年の中国大陸ツアーは、北京/成都/武漢/上海/深圳/広州を周り1,000から1,500人のチケット全公演が即完売。アジアでは日本人離れした黒一色のスタイリッシュなビジュアルとサウンドが話題になりファンが増えている。

本人も「毎年海外での公演が増えているなかで、僕らは東京とかアジアとか大阪だとか、場所で何かを変えないし、国境や人種も関係なく同じです。日本人の意識は持っていますが、ファンがいる都市でライブをして僕らも皆んなと幸せな空間を味わいたい一心なんです」と述べており、2026年のI Don’t Like Mondays.の活動がアジアからスタートする。

アジアツアー概要

▼SINGAPORE

日付：2026年3月1日（日）

会場：*SCAPE Ground Theatre

住所：2 Orchard Link, Singapore 237978

開場/開演時間：19:00 / 20:00

サイトURL：https://ticketmaster.sg/activity/detail/26sg_idlms

問い合わせ先：enquiry-sg@ckstarentertainment.com

一般チケット販売：1月19日(月)13:00 JST ▼TAIPEI

日付：2026年3月14日（土）

会場：MOONDOG

住所：福華大飯店 Howard Hotels

開場/開演時間：16:30 / 18:00

サイトURL：https://baodaorecords.kktix.cc/events/667c9da6

問い合わせ先：ticket@baodaorecords.fun

一般チケット販売：1月17日（⼟）12:00 JST ▼HONGKONG

日付：2026年3月21日（土）

会場：MOM LIVEHOUSE

住所：B39 7 Seas Shopping Centre, 113-121 King’s Rd, North Point

開場/開演時間：19:00 / 20:00

サイトURL：https://www.tickets.neon-lit.com

問い合わせ先：business@neon-lit.com

一般チケット販売：1月13日(火)13:00 JST ▼SEOUL

日付：2026年4月10日（金）

会場：Yes24 Wanderloch Hall (예스24원더로크홀)

住所：B3 Artreon, 129 Sinchon-ro, Seodaemun-gu, Seoul

開場/開演時間 - 18:00 / 19:00

サイトURL：https://wanderlochhall.com

お問い合わせ先：wanderloch.gig (instagram.com/wanderloch.gig/)

一般チケット販売日 ：COMING SOON