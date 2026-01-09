古沢良太が脚本を手掛け、反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務める新ドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系 1月14日（水）スタート 毎週水曜 午後10時〜10時54分 ※初回15分拡大）の主要キャスト8人のキャラクタービジュアルが解禁された。

『ラムネモンキー』

本作は、『コンフィデンスマンJP』、『リーガルハイ』『デート〜恋とはどんなものかしら〜』、大河ドラマ『どうする家康』などを手掛けた脚本家・古沢良太の最新作。主人公の吉井雄太（よしい・ゆうた／通称ユン／反町）、藤巻肇（ふじまき・はじめ／通称チェン／大森）、菊原紀介（きくはら・きすけ／通称キンポー／津田）の3人は、中学生時代に映画研究部でカンフー映画の制作をしながら熱い青春を過ごした同級生。しかし、51歳となり、それぞれが人生の迷子に。本作は、37年ぶりに再会したその3人が、かつての映画研究部顧問教師の“謎の失踪事件”を追いながら、もう一度“青春の輝き”を取り戻す「1988青春回収ヒューマンコメディー」となる。

新たに公開されたキャラクタービジュアルでは、キャッチコピー「取り戻せ！あの謎と情熱に満ちた世界を」が示す世界観を体現。現代を生きる主人公3人が見せるのは、中学時代にお決まりだったカンフーポーズ。雄太が大胆不敵な“酔拳”、肇がしなやかに構える“蛇拳”、紀介が鋭く切り込む“蟷螂（とうろう）拳”と、1988年のあの頃抱いていた情熱が、時を超えていま再び火を吹く…そんな瞬間を切り取ったような力強いビジュアルとなっている。

また、主人公3人の中学生時代の顧問教師・マチルダ（木竜麻生）、3人が通う「ガンダーラ珈琲」の店員・白馬（福本莉子）のキャラクタービジュアルも公開された。

そして、Bialystocksが主題歌を担当することも決定。Bialystocksが地上波GP帯ドラマで主題歌を手がけるのは初となる。書き下ろした楽曲のタイトルは「Everyday」。優しさの中に力強さが宿り、まるで青春の魂の叫びを真正面から感じられるような楽曲に仕上がった。また、作中で流れる劇判音楽も全てBialystocksが担当している。

2019年に結成されたBialystocksは、映画監督も務めるボーカルの甫木元空とキーボードの菊池剛によるポップデュオ。2022年、「差し色」がドラマ『先生のおとりよせ』（テレ東系）のエンディングテーマに抜擢された後、同曲がCMソングにも起用された。その他、「幸せのまわり道」はドラマ『きのう何食べた？ season2』（2023年・テレ東系）のエンディングテーマに、「近頃」はドラマ『RoOT / ルート』（2024年・テレ東系）のオープニングテーマになっている。

アートディレクター：古里泰司（FILM）コメント

カチンコ、カメラ、そしてUFO。それぞれのビジュアルに込められた3人の青春と現在。閑職に追いやられたユン、映画監督として苦悩するチェン、理容師になったキンポー。51歳の彼らが手にするのは、14歳で夢中になった映画制作の記憶とカンフーポーズ。体に鞭打ち躍動する姿は、失われた情熱を取り戻す決意。37年前に封印した“あの記憶と謎”に中二病全開で挑む3人を応援していただければうれしいです。

主題歌：Bialystocks コメント

毎日色んな事が起きます。大人になっても分からない事だらけだし、いつまでたっても子供の頃思い描いていた大人にはなれそうにありません。またねぇが永遠に続くと思っていた、青春時代はもうあまり思い出せませんが、なぜか全てが尊いイメージに変換されている気がします。もう顎も腰も痛い毎日。来年もいい年になったらいいなと、年の瀬にバタバタと録音した曲です。ドラマと合わせて楽しんでもらえたらうれしいです。

プロデュース：成河広明（フジテレビドラマ・映画制作センター）コメント

ラムネモンキー1988のキャラクターを表現する時、キーポイントとなるのはカンフー映画とミステリーです。謎と情熱に満ちたあの世界の住人たちをカンフーの型とさまざまなアイテムで飾る楽しいビジュアルが完成しました。ネット上だけでなく、どこかの駅で直接目に触れることが出来るらしいです。

一昨年の秋。ラムネモンキーの世界を音楽でどう彩れば楽しくなるのかなあと模索していた時、撮影帰りの車の中で鳴っていたラジオから流れてきたのがBialystocksの曲でした。衝撃のあまり、パーキングに車を停め、アーティスト名を調べて曲を聴きあさりました。日本の情景を描きながら、どこかに異国感やファンタジーを感じる音楽。主題歌と劇伴、ラムネモンキーの音楽を全て一緒に作っていくもう一つの旅の始まりでした！

番組情報

フジテレビ系

2026年1月14日（水）スタート

毎週水曜 午後10時〜10時54分

※初回15分拡大

＜キャスト＞

反町隆史、大森南朋、津田健次郎、木竜麻生、福本莉子、濱尾ノリタカ、大角英夫、青木奏、内田煌音 ほか

原作：古沢良太『ラムネモンキー1988』（note刊）

脚本：古沢良太

主題歌：Bialystocks「Everyday」

音楽：Bialystocks

プロデュース：成河広明（過去ドラマ作品：『コンフィデンスマンJP』シリーズ、『リーガルハイ』シリーズ、『全領域異常解決室』シリーズ、『謎解きはディナーのあとで』シリーズ、『ストロベリーナイト』シリーズなど）

プロデューサー：栗原彩乃（過去ドラマ作品：『愛の、がっこう。』、『ブルーモーメント』、『最寄りのユートピア』など）、古郡真也（過去ドラマ作品：『コンフィデンスマンJP』シリーズ、『ほんとにあった怖い話』シリーズ、『ガリレオ』シリーズなど）

演出：森脇智延（過去ドラマ作品：『ほんとにあった怖い話』シリーズ、『波うららかに、めおと日和』、『イチケイのカラス』など）

制作協力：FILM

制作著作：フジテレビ

©フジテレビ

