SEKAI NO OWARI・Nakajin、第三弾「Satellite」リリース決定。宇宙感溢れる近未来的なUKガラージに
SEKAI NO OWARI・Nakajinが、ソロプロジェクト第三弾「Satellite」を1月16日に配信リリースすることを発表した。
本作もNakajin自らが楽曲のプロデュースを手がけ、エレクトロニックなサウンドを軸にしながらも、爽やかながらも骨太なグルーヴが躍動するUKガラージをベースとしており、随所に優しさや懐かしさを感じさせる作品になっているという。タイトル通り「Satellite」を想起させる宇宙感漂う近未来的なサウンドと “Can you be my satellite?”と繰り返される耳に残るキャッチーなメロディーが魅力の1曲に仕上がったとのことだ。
今回のコラボレーターには、日本とニュージーランドの二つのルーツを持つ三つ子兄弟ユニット「TRiiiPSS（トリップス）」が参加している。ジャケット写真は、「飛行機から見た夜景」がモチーフとなっており、黒を基調とした背景に、地上に煌めく光を円形のグラフィックとして落とし込んだという。
◾️「Satellite」- Nakajin, TRiiiPSS
2026年1月16日（金）リリース
配信：https://nakajin.lnk.to/satellitePR
Produced by Nakajin
作詞：TRiiiPSS
作曲：Nakajin, TRiiiPSS
■「Same Routine (feat. Margot Liotta)」
2025年12月12日（金）リリース
配信：https://nakajin.lnk.to/sameroutinePR
Produced by Nakajin
Written by Nakajin, Marcin, Mina Okabe
◾️＜GMO SONIC 2026＞
◆2026年1月17日（土）
・MARSHMELLO
・AFROJACK (GMO SONIC 初出演)
・STEVE AOKI
・GLORILLA (GMO SONIC 初出演) ※日本イベント初出演
・JO1
・新しい学校のリーダーズ (GMO SONIC 初出演)
・Nakajin (GMO SONIC 初出演)
▼＜GMO SONIC 2026＞開催概要
日程：2026年1月17日（土）・18日（日）
会場：幕張メッセ
オフィシャルサイト：https://sonic.gmo/
・ X（旧Twitter） ：https://x.com/gmosonic
・ Instagram ：https://www.instagram.com/gmosonic/
・ Facebook ：https://www.facebook.com/gmosonic
・ YouTube ：https://www.youtube.com/@gmosonic
・ LINE : https://line.me/R/ti/p/@gmosonic
・ TikTok : https://www.tiktok.com/@gmosonic
主催・企画 ：GMOインターネットグループ株式会社／株式会社クリエイティブマンプロダクション
制作・運営・招聘：株式会社クリエイティブマンプロダクション
問い合わせ ：株式会社クリエイティブマンプロダクション
TEL:03-3499-6669（月・水・金12:00〜16:00）
