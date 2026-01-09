SEKAI NO OWARI・Nakajinが、ソロプロジェクト第三弾「Satellite」を1月16日に配信リリースすることを発表した。

本作もNakajin自らが楽曲のプロデュースを手がけ、エレクトロニックなサウンドを軸にしながらも、爽やかながらも骨太なグルーヴが躍動するUKガラージをベースとしており、随所に優しさや懐かしさを感じさせる作品になっているという。タイトル通り「Satellite」を想起させる宇宙感漂う近未来的なサウンドと “Can you be my satellite?”と繰り返される耳に残るキャッチーなメロディーが魅力の1曲に仕上がったとのことだ。

今回のコラボレーターには、日本とニュージーランドの二つのルーツを持つ三つ子兄弟ユニット「TRiiiPSS（トリップス）」が参加している。ジャケット写真は、「飛行機から見た夜景」がモチーフとなっており、黒を基調とした背景に、地上に煌めく光を円形のグラフィックとして落とし込んだという。

TRiiiPSS

◾️「Satellite」- Nakajin, TRiiiPSS

2026年1月16日（金）リリース 配信：https://nakajin.lnk.to/satellitePR

Produced by Nakajin

作詞：TRiiiPSS

作曲：Nakajin, TRiiiPSS

■「Same Routine (feat. Margot Liotta)」 2025年12月12日（金）リリース 配信：https://nakajin.lnk.to/sameroutinePR

Produced by Nakajin

Written by Nakajin, Marcin, Mina Okabe

◾️＜GMO SONIC 2026＞ ◆2026年1月17日（土）

・MARSHMELLO

・AFROJACK (GMO SONIC 初出演)

・STEVE AOKI

・GLORILLA (GMO SONIC 初出演) ※日本イベント初出演

・JO1

・新しい学校のリーダーズ (GMO SONIC 初出演)

・Nakajin (GMO SONIC 初出演) ▼＜GMO SONIC 2026＞開催概要

日程：2026年1月17日（土）・18日（日）

会場：幕張メッセ

オフィシャルサイト：https://sonic.gmo/

・ X（旧Twitter） ：https://x.com/gmosonic

・ Instagram ：https://www.instagram.com/gmosonic/

・ Facebook ：https://www.facebook.com/gmosonic

・ YouTube ：https://www.youtube.com/@gmosonic

・ LINE : https://line.me/R/ti/p/@gmosonic

・ TikTok : https://www.tiktok.com/@gmosonic

主催・企画 ：GMOインターネットグループ株式会社／株式会社クリエイティブマンプロダクション

制作・運営・招聘：株式会社クリエイティブマンプロダクション

問い合わせ ：株式会社クリエイティブマンプロダクション

TEL:03-3499-6669（月・水・金12:00〜16:00）