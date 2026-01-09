花澤香菜、TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』EDテーマ「Cipher Cipher」配信開始。ポルカドットスティングレイと共演するMV公開も
花澤香菜が、ポルカドットスティングレイとのコラボレーションによる新曲「Cipher Cipher」を先行配信した。
「Cipher Cipher」は、花澤自身が山城恋役を務める2026年1月より放送開始したTVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』エンディングテーマだ。鋭い音像で疾走する痛快なロックナンバーになっているという。
さらに、花澤香菜とポルカドットスティングレイのメンバーが共演するMVも公開された。花澤香菜がホテルマンや犬を演じるシーンもあり、コミカルながらもテンポ感のあるクールな映像に仕上がったとのこと。
なお、2月に開催される花澤香菜とポルカドットスティングレイとのツーマンライブ＜ポル香菜合戦〜ポルカと香菜の対戦ありがとね〜＞の東京公演、大阪公演のチケットも現在一般販売中だ。
■「Cipher Cipher」
2026年2月18日（水）CD発売
▼「Cipher Cipher」先行配信
https://lnk.to/CipherCipher
▼収録楽曲 ※全形態共通
1.Cipher Cipher
作詞・作曲：雫 編曲：ポルカドットスティングレイ
2.湾岸スナイパー
作詞・作曲・編曲：宮川弾
3.Cipher Cipher（TV Size Ver.）
4.Cipher Cipher（Instrumental）
5.湾岸スナイパー（Instrumental）
○通常盤（CD Only）
PCCG-02478 \1,500（税込）
○初回限定盤（CD+BD）
PCCG-02477 \2,200（税込）
▼封入特典
特典Blu-ray
・「Cipher Cipher」MV
・「Cipher Cipher」MVメイキング
○きゃにめ限定盤（CD+BD+アクリルスタンド）
SCCG-00178 \4,950（税込）
▼封入特典
・アクリルスタンド
・特典Blu-ray
「Cipher Cipher」MV
「Cipher Cipher」MVメイキング
■＜ポル香菜合戦〜ポルカと香菜の対戦ありがとね〜＞
2026年2月8日（日）大阪・GORILLA HALL OSAKA
開場16:00 / 開演17:00
2026年2月14日（土）東京・EX THEATER ROPPONGI
開場16:30 / 開演17:30
▼料金
大阪：スタンディング 9,900円（税込）+ドリンク代別途
東京：スタンディング 9,900円（税込）+ドリンク代別途
※未就学児童入場不可
※営利目的の転売禁止
※スタンディングエリアは、女性エリアを設置いたします。設置場所に関しては当日のご案内となります。
※車椅子をご利用のお客様は事前に「公演に関するお問い合わせ」までご連絡下さい。
特設サイト：https://hanazawa-kana.com/live/20260208_polkana/
▼イベントに関するお問い合わせ
ポニーキャニオン カスタマーセンター
営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）
（問い合わせフォーム） https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry
問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。
■TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』
2026年1月放送開始
▼スタッフ
『魔都精兵のスレイブ』（少年ジャンプ＋連載中／ジャンプコミックス刊）
原作 タカヒロ
漫画 竹村洋平
監督 田村正文
シリーズ構成 中西やすひろ
脚本 中西やすひろ、江嵜大兄、長瀬貴弘、加納京太
キャラクターデザイン 中野圭哉
コンセプトコンポジット 郄津純平
美術監督 小原志野
色彩設計 鈴木咲絵
色彩設計補佐 椛谷麻衣
撮影監督 林 幸司
CGディレクター 田場隆将（サンジゲン）
編集 丹 彩子
音楽 KOHTA YAMAMOTO
音響監督 横田知加子
音響制作 ダックスプロダクション
アニメーション制作 パッショーネ × ハヤブサフィルム
▼キャスト
和倉優希 広瀬裕也
羽前京香 鬼頭明里
東 日万凛 宮本侑芽
駿河朱々 日野まり
大河村 寧 立花日菜
出雲天花 内田真礼
東 八千穂 稗田寧々
若狭サハラ 上田麗奈
山城 恋 花澤香菜
備前銀奈 吉田有里
和倉青羽 楠木ともり
銭函ココ 千本木彩花
湯野波音 日高里菜
紫黒 杜野まこ
雷煉 くじら
壌竜 生天目仁美
▼インフォメーション
公式サイト：https://mabotai.jp/
公式X（旧Twitter）：@mabotai_kohobu
少年ジャンプ＋『魔都精兵のスレイブ』ページ：https://shonenjumpplus.com/episode/10834108156641784254
関連リンク
◆花澤香菜 オフィシャルサイト
◆花澤香菜 オフィシャルX
◆花澤香菜 オフィシャルInstagram
◆花澤香菜 オフィシャルTikTok