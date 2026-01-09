花澤香菜が、ポルカドットスティングレイとのコラボレーションによる新曲「Cipher Cipher」を先行配信した。

「Cipher Cipher」は、花澤自身が山城恋役を務める2026年1月より放送開始したTVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』エンディングテーマだ。鋭い音像で疾走する痛快なロックナンバーになっているという。

さらに、花澤香菜とポルカドットスティングレイのメンバーが共演するMVも公開された。花澤香菜がホテルマンや犬を演じるシーンもあり、コミカルながらもテンポ感のあるクールな映像に仕上がったとのこと。

なお、2月に開催される花澤香菜とポルカドットスティングレイとのツーマンライブ＜ポル香菜合戦〜ポルカと香菜の対戦ありがとね〜＞の東京公演、大阪公演のチケットも現在一般販売中だ。

■「Cipher Cipher」

2026年2月18日（水）CD発売 通常盤 初回限定盤 きゃにめ盤 ▼「Cipher Cipher」先行配信

https://lnk.to/CipherCipher ▼収録楽曲 ※全形態共通

1.Cipher Cipher

作詞・作曲：雫 編曲：ポルカドットスティングレイ

2.湾岸スナイパー

作詞・作曲・編曲：宮川弾

3.Cipher Cipher（TV Size Ver.）

4.Cipher Cipher（Instrumental）

5.湾岸スナイパー（Instrumental） ○通常盤（CD Only）

PCCG-02478 \1,500（税込） ○初回限定盤（CD+BD）

PCCG-02477 \2,200（税込）

▼封入特典

特典Blu-ray

・「Cipher Cipher」MV

・「Cipher Cipher」MVメイキング ○きゃにめ限定盤（CD+BD+アクリルスタンド）

SCCG-00178 \4,950（税込）

▼封入特典

・アクリルスタンド

・特典Blu-ray

「Cipher Cipher」MV

「Cipher Cipher」MVメイキング

■＜ポル香菜合戦〜ポルカと香菜の対戦ありがとね〜＞ 2026年2月8日（日）大阪・GORILLA HALL OSAKA

開場16:00 / 開演17:00 2026年2月14日（土）東京・EX THEATER ROPPONGI

開場16:30 / 開演17:30 ▼料金

大阪：スタンディング 9,900円（税込）+ドリンク代別途

東京：スタンディング 9,900円（税込）+ドリンク代別途

※未就学児童入場不可

※営利目的の転売禁止

※スタンディングエリアは、女性エリアを設置いたします。設置場所に関しては当日のご案内となります。

※車椅子をご利用のお客様は事前に「公演に関するお問い合わせ」までご連絡下さい。 特設サイト：https://hanazawa-kana.com/live/20260208_polkana/ ▼イベントに関するお問い合わせ

ポニーキャニオン カスタマーセンター

営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）

（問い合わせフォーム） https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry

問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。

■TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』

2026年1月放送開始 Ⓒタカヒロ・竹村洋平／集英社・魔防隊第2広報部 ▼スタッフ

『魔都精兵のスレイブ』（少年ジャンプ＋連載中／ジャンプコミックス刊）

原作 タカヒロ

漫画 竹村洋平

監督 田村正文

シリーズ構成 中西やすひろ

脚本 中西やすひろ、江嵜大兄、長瀬貴弘、加納京太

キャラクターデザイン 中野圭哉

コンセプトコンポジット 郄津純平

美術監督 小原志野

色彩設計 鈴木咲絵

色彩設計補佐 椛谷麻衣

撮影監督 林 幸司

CGディレクター 田場隆将（サンジゲン）

編集 丹 彩子

音楽 KOHTA YAMAMOTO

音響監督 横田知加子

音響制作 ダックスプロダクション

アニメーション制作 パッショーネ × ハヤブサフィルム ▼キャスト

和倉優希 広瀬裕也

羽前京香 鬼頭明里

東 日万凛 宮本侑芽

駿河朱々 日野まり

大河村 寧 立花日菜

出雲天花 内田真礼

東 八千穂 稗田寧々

若狭サハラ 上田麗奈

山城 恋 花澤香菜

備前銀奈 吉田有里

和倉青羽 楠木ともり

銭函ココ 千本木彩花

湯野波音 日高里菜

紫黒 杜野まこ

雷煉 くじら

壌竜 生天目仁美 ▼インフォメーション

公式サイト：https://mabotai.jp/

公式X（旧Twitter）：@mabotai_kohobu

少年ジャンプ＋『魔都精兵のスレイブ』ページ：https://shonenjumpplus.com/episode/10834108156641784254