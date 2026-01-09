Niko¤ó¤¬¡¢34ÅÔÆ»ÉÜ¸©38¶É¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¥¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö(^Ž¡^)// ŽÊŽ²¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«
Niko¤ó¤¬¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfragile Report¡Ù¤«¤é¡¢¡Ö(^Ž¡^)// ŽÊŽ²¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Á´¹ñ34ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢38¤Î¥é¥¸¥ª¶É¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¥¤¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Billboard JAPAN¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖHeatseekers Songs¡×¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÏÃÂêºî¡£
¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ ¡ÈÊ¬ÎàÉÔÇ½¤Ê»¨¿©À¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡É ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ìÄ°¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤À¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë ÀÚ¤ìÌ£¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä¡¢Niko¤ó¤é¤·¤¤³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥Ê¥ß¥ª¡¼¥¬¥¡ÊBa, Vo¡Ë¤¬¡¢¥ª¥ª¥¹¥«¡ÊG, Vo¡Ë¤Î»þ¤ËÁ¡ºÙ¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¿´°ú¤Îö¤«¤ì¤ë¤Û¤É¹ì¤¯¥®¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤±¤½¤¦¤Ê¿¤Ó¤ä¤«¤ÊÀ¼¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¡Ö¶¯¤¯ÇØ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤ÊÌµ°Ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤¬¿´¤Ë¶Á¤¯¡£
¡Ö(^Ž¡^)// ŽÊŽ²¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfragile Report¡Ù¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÁ´Å¹ÊÞ¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÆÀÉ¼¿ô¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿10¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Ö¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÆü¡¢Á´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×Å¹°÷¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¡ÖCD¥·¥ç¥Ã¥×Âç¾Þ¡×¤Ç¤â¡¢Å¹Æ¬¤«¤éÁ´¹ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë ¡ÈËÜÅö¤Ë¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¡É ¿·¿Í¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÒÀÄ¡ÓÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¸½ºß¡¢Niko¤ó¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤òÊ»ÁöÃæ¡£1¤Ä¤Ï¡Øfragile Report¡Ù¤Î¹ØÆþ¼Ô¤¬ÌµÎÁ¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤ë47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢Æ±¥Ä¥¢¡¼¤ÇË¬¤ì¤ë³Æ¥¨¥ê¥¢¤Î¥·¥ê¡¼¥ºFINAL¤òÏ¢¤Í¤¿¡ãRe:TOUR¡ä¡£2·î¤«¤é¤Ï¡ãfragile Report RELEASE TOUR¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Íè½µ1·î13Æü/½ÂÃ« CLUB QUATTRO¤Ë¤Æ¡¢¹±Îã¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¼«¼ç´ë²è¡ã¼Õºá²ñ¸«¡ä¤ò³«ºÅ¡£a flood of circle¤ÈDJ TOMMY¡ÊBOY¡Ë¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2,026±ß¡£
¡ãNiko¤ó presents ¿·½Õ ¼Õºá²ñ¸«¡ä
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë
OPEN 18:00 / START 19:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ/½ÂÃ« CLUB QUATTRO
¥²¥¹¥È¥¢¥¯¥È¡§a flood of circle¡¢DJ TOMMY¡ÊBOY¡Ë
²Á³Ê¡§¿·¶Ê¡ÖTokey-Dokey¡×CDÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡§\3,500 ¡¿ ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡§\2,026
¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://eplus.jp/nikon/
¡ã¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¤Ç47 & Re:TOUR¡ä
¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¤Ç47¡§2nd Album¡Øfragile Report¡Ù¤Î¹ØÆþ¼Ô¤ÏÌµÎÁ¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤ë47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¡Ê³Æ²ñ¾ì¡¢Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡ºÀÚ¡Ë
INFO¡¦¿½¤·¹þ¤ß¡§https://fragilereport47.jp/
¡ãRe:TOUR¡ä
¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¤Ç47¤ÇË¬¤ì¤ë³Æ¥¨¥ê¥¢¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤òÁ´¹ñ13¥ö½ê¤Ç³«ºÅ¡ÊÁ°Çä¤ê \2,500 / ÂÐ¥Ð¥óÍ¤ê¡Ë
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/nikon/
¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/nikon-retour/
¥í¡¼¥½¥ó¡§https://l-tike.com/niko-n/
¢¨´ØÅì¡¢ÅìËÌ¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ËÌÎ¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ï½ªÎ»
¢¨2026Ç¯1·î¡Á2·î¤Ç¡¢»Í¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¶å½£¥·¥ê¡¼¥º¤ò³«ºÅ
¡ãfragile Report RELEASE TOUR¡ä
2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¿·³ã GOLDEN PIGS BLACK
2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËµÜ¾ë/ÀçÂæ enn 2nd
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç ALMIGHTY
2026Ç¯3·î01Æü¡ÊÆü¡Ë¹áÀî/¹â¾¾ TOONICE
2026Ç¯3·î07Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»/»¥ËÚ SPiCE
2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë°¦ÃÎ/Ì¾¸Å²° CLUB UPSET
2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬ Queblick
2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¼¯»ùÅç SR HALL
2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â•½Ë¡ËÂçºå/¿´ºØ¶¶ ANIMA
2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ ½ÂÃ«¶èË¿½ê¡Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¡Ë
¢¨Åìµþ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë°Ê³°¡¢ÂÐ¥Ð¥ó¤¢¤ê
Á°Çä¤ê¡§\3,500¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅìµþ/¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Î¤ß¡§\2,500¡Ë
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹ÔÍ½Ìó¥¹¥¿¡¼¥È¡ÊÀèÃå¡Ë¡§https://eplus.jp/nikon/
