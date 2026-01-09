この“丈感”がちょうどいい！【ハニーズ】大人の体型カバーに♡「優秀チュニック」

体型を自然にカバーしたいけれど、おしゃれ見えも諦めたくない。そんな大人世代におすすめしたいのが【ハニーズ】のチュニックです。長めの丈感なのに野暮ったく見えにくく、上品に着こなせそう。きちんとおしゃれに見せたい大人こそチェックしてみて。

配色がポイントのチュニック

【ハニーズ】「配色チュニック」\1,980（税込・セール価格）

上下の配色切り替えが印象的なチュニック。下側が濃い色味になっているので、自然と腰回りが引き締まって見えそうです。ヒップが隠れる丈感ながら、配色のおかげで重たく見えにくいのもポイント。リラックスシーンからちょっとしたお出かけまで、ヘビロテしたくなりそうです。

きれいめ派にもおすすめの体型カバーチュニック

【ハニーズ】「ピンタックチュニック」\2,480（税込）

縦のラインをさりげなく演出する、Aラインが魅力のチュニック。体型をふんわりカバーしつつ落ち着いた印象に仕上がりやすいデザインは、きれいめ派の大人女性にもおすすめです。首元のピンタックがさりげないアクセントになり、一枚でもバランスよく着こなせそう。

