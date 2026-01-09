女子プロスケートボーダー・西村碧莉が９日に自身のＳＮＳを更新。第１子を出産したことを報告した。

西村は「ご報告」と題してインスタグラムを更新。「先日無事に元気な男の子を出産しました！母子ともに健康です」と報告し、「まだまだ慣れない毎日ですが、落ち着いたらまたスケートにも少しずつ戻れたらと思っています」と今後についてつづった。

この投稿にファンからは祝福の声が多数寄せられている。

西村は２０１７年に日本選手権の初代王者に輝き、Ｘ Ｇａｍｅｓのストリート種目で日本人初の優勝を成し遂げた。世界のトップ選手のみ参戦できる「Ｓｔｒｅｅｔ Ｌｅａｇｕｅ Ｓｕｐｅｒ Ｃｒｏｗｎ」では日本人女子初となる優勝を果たし、２１年に開催されたストリート世界選手権で２度目の世界王者のタイトルを獲得。同年の東京五輪ではストリート種目で決勝進出していた。また、プライベートでは昨年「この度自分の２４歳の誕生日でもあった７月３１日に親族を中心に小さな式を挙げました」と明かし、「お相手は小西凜玖 ＠ｓｏｌｏ８８ｌｉｎｃ です」とつづり、夫もプロスケートボーダーであることを報告していた。