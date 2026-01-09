あたらよの新曲「ハク」が、1月14日に配信されることが発表された。

「ハク」は、1月9日より放送スタートするTVアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』のオープニングテーマに起用されている。

高難易度のゲームに挑む世界観を表現したアップナンバーで、アニメとマッチするスピード感溢れるアグレッシブなトラックを、ひとみ（Vo）の澄み渡った声で彩った楽曲となっている。

「ハク」の配信に合わせダウンロードキャンペーンの実施も発表された。楽曲をダウンロードした方から抽選であたらよサイン入りのTVアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』ポスターもプレゼントされる。

あたらよは、新アーティストビジュアルを公開。光と影のグラデーションが艶やかな世界観を作りながらどこか温もりも感じる、あたらよらしいビジュアルとなっている。2026年を新しい心境で迎えていることが感じられ、今後の活動にも期待したい。

Digital Single「ハク」

2026.1.14 Release

DL&Streaming : https://asab.lnk.to/haku