福島がパッチワーク風の新ユニフォームデザインを発表

福島ユナイテッドFCは1月7日、明治安田J2・J3百年構想リーグで着用する新ユニフォームのデザインを発表した。

歴代の要素を凝縮した個性的な一着に、ファンからは「欲張りセットだ！」「ごちゃまぜユニフォームなんて、斬新」と驚きの声が上がっている。

今オフの福島は、FW三浦知良を期限付き移籍で獲得したほか、元韓国代表GKチョン・ソンリョンが加入するなど大きな注目を集めている。そんななかで発表された新ユニフォームのコンセプトは「軌跡」に決定した。

デザインは、歴代ユニフォームの要素を切り取り、パッチワーク風に組み合わせることで、クラブが歩んできた道のりを表現。現行エンブレムとともに積み上げてきた歴史と想いを身に纏い、新シーズンを力強く戦い抜く覚悟が込められた仕上がりとなっている。

このインパクト溢れるユニフォームに対し、SNS上では「ごちゃまぜユニフォームなんて、斬新なデザイン…！」「歴史を感じる」「これくらい派手なユニもまた良い」「そう来たか」「欲張りセットだ！嬉しすぎる！」「センスの光るデザイン」「メチャ派手」「凄いな…！」といったコメントが寄せられている。カズやチョン・ソンリョンといった豪華な新戦力がこの「軌跡」を纏い、どのような戦いを見せるのか期待が高まる。（FOOTBALL ZONE編集部）