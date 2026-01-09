手に汗握る心理戦を、実際に体感！プレミアムバンダイ「水曜日のダウンタウン 電気イスゲーム」

BANDAI SPIRITSは、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内のショップ『e-BANPRESTO』にて、TBS系バラエティ番組『水曜日のダウンタウン』の企画を商品化した「家庭用電気イスゲーム」の予約受付を開始！

番組内で繰り広げられた手に汗握る心理戦を、実際に体感できるギミック付きで再現したパーティーゲームが登場します。

BANDAI SPIRITS「水曜日のダウンタウン 家庭用電気イスゲーム」

予約開始日：2026年1月7日(水) 23時00分

価格：12,980円(税込)(送料・手数料別途)

商品お届け：2026年10月予定

販売場所：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」他

TBSテレビで放送中の『水曜日のダウンタウン』から生まれた大人気コーナー「電気イスゲーム」が、家庭用ゲームとして商品化。

「電気イスゲーム」とは、12脚の椅子を使い、プレイヤー同士が相手を出し抜いてお尻に電気を流し合い、ポイントを競い合う心理戦ゲームです。

本商品では、このスリリングな駆け引きを会社や学校、家庭で再現できるよう、こだわりの仕様が詰め込まれています。

最大の特徴は、実際に「ビリビリ」とくる電気ギミックを内蔵している点。

さらに、残りのイスをお知らせするLED機能や、ゲームを盛り上げるための完全新規収録サウンドも搭載されています。

テレビで見たあの熱狂と緊張感を、リアルな刺激とともに楽しめるアイテムです。

商品仕様・スペック

商品サイズ：直径約20cm

対象年齢：15才以上

使用電池：単三電池×4本（別売）

本商品は、バンプレストブランドのプライズ景品造りで培ったノウハウを集結したショップサイト『e-BANPRESTO』にて展開。

クオリティへの追求にこだわった、新しい規格の商品としてラインナップされます。

なお、本商品はアミューズメント景品としての展開予定はありません。

あの「説」の検証を自ら体験できるユニークなパーティーゲーム。

友人や同僚との集まりで、白熱した心理戦を楽しめる一台です。

株式会社BANDAI SPIRITS「水曜日のダウンタウン 家庭用電気イスゲーム」の紹介でした。

