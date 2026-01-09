X JAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が8日放送のNHK「NHK MUSIC SPECIAL YOSHIKI 〜奇跡の舞台へ〜」で、死生観を明かす場面があった。

昨年11月、サウジアラビアの世界遺産「ヘグラ遺跡」でコンサートを開催したYOSHIKI。番組では米ロサンゼルスでのリハーサルなどコンサートの準備の様子や、本番を前にしたサウジアラビアでの姿などに密着した。

10歳で父を亡くし、2022年には最愛の母が天国へ。最大の理解者だったHIDEさんやTAIJIさん、HEATHさんら大切な人たちを失って「精神的に何度も崩れた。（音楽を）何千回もやめようと思った」が、悲しみを音楽に昇華させてきた。

ヘグラ遺跡でのコンサートでは「今こうして素晴らしい舞台に立っているのはX JAPANのメンバーのお陰でもあります」と語る場面も。

そして「生まれた意味とか生きている意味とか死ぬ意味とか、子供の時から考えていて、ただ存在しているのではなくて“生きよう”と。生きるんだったらとことん生きようと、そういう感じですかね」と自らの考えを語る。

自身の音楽人生は「序章序章、絶対序章」と言い、「これから一章、来年から一章が始まる」。そして「人生と同じなんで終わらないんじゃないですか。僕が（世界を）飛んでいるうちは誰かが救われているのだと思えば」と語った。