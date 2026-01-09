お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ちが９日、Ｘを更新。単独ライブのチケットが全く売れておらず、土下座動画をアップしたところ、わずか１日で「完売」したと感謝した。

青山フォール勝ちは８日に１月２４、２５日に行う単独ライブのチケットが全く売れていないことから、和田まんじゅうの動画を緊急投稿。キャパ３００人の会場で各日１００枚しか売れておらず、「お願いします、どうか来て下さい」「本気で来てほしい」「これやらなかったら来年からの単独ライブはない。しったこっちゃないでしょうけどやりたいっすよ！」「めっちゃ死ぬ気で頑張る、絶対に満足させる」と宣言。ラストに青山フォール勝ちと岸健之助も土下座して来場を呼びかけていた。

それからわずか１日。青山フォール勝ちはＸで「単独ライブのチケットが、ほぼ完売しました。たった１日で、正直驚いています」とまさかの完売報告。「たくさんの方に助けてもらいました。本当にありがとうございます。まだ空席が出る可能性があるので、見守ってもらえたら嬉しいです」と呼びかけていた。