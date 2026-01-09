ÊõÄÍ²Î·àÃÄÀãÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼ÌòÌ´Çò¤¢¤ä¡¡¥µ¥è¥Ê¥é¸ø±é¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¡Ö¤³¤Î´Ä¶¤Ç²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¡×
ÊõÄÍ²Î·àÃÄÀãÁÈ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¢Ä«Èþ°¼¤ÈÌ´Çò¤¢¤ä¤¬9Æü¡¢ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¤Ç10Æü¤«¤é³«Ëë¤¹¤ë¸ø±é¡Ö¥Ü¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥á¥ë¡ÁÈþ¤·¤¹¤®¤¿ÃË¡Á¡¿Prayer¡Áµ§¤ê¡Á¡×¤Î¸ø³«ÄÌ¤··Î¸Å¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
ºòÇ¯Ëö¤Þ¤ÇÊ¼¸Ë¡¦ÊõÄÍÂç·à¾ì¤Ç¤â¾å±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä«Èþ¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£Ì´Çò¤¬º£²ó¤ò¤â¤Ã¤ÆÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤¬Æ±¥È¥Ã¥×¥³¥ó¥Ó¤Î¸«Ç¼¤á¤È¤Ê¤ë¡£¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¼Çµï¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò¤È¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡£½¸ÂçÀ®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£
¥µ¥è¥Ê¥é¸ø±é¤È¤Ê¤ëÌ´Çò¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ê¤ó¤À¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü1Æü¡¢¤³¤Î´Ä¶¤Ç²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎÄ«Èþ¤µ¤ó¤ÎÂç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢1¿Í¤Ç¥»¥ê¥Õ¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î²Î¤ò¼õ¤±¤Æ¿´Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¤·¡¢¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
ÉñÂæ¤Ï¡¢18À¤µªËö¡¢±Ñ¹ñ³¬µé¼Ò²ñ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥á¥ë¤Î±É¸÷¤ÈºÃÀÞ¤òÉÁ¤¯¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥í¥Þ¥ó¡£¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëÃË¡É¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÄ«Èþ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏÄêÃå¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¾Ð¤¤¡Ö¤³¤ÎÌò¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢³°¸«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¸¤¤¶¤Þ¤¬Èþ¤·¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Æü¡¹¡¢Èþ¤·¤µ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£ÂåÌ¾»ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖPrayer¡Áµ§¤ê¡Á¡×¤Ï¸¸ÁÛÅª¤«¤Ä½Ëº×Åª¤Ê¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢²Î¤È¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£Ì´Çò¤Ï¶¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ë²¼µéÀ¸¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ë¤â¿¨¤ì¡ÖÃ¼¤Î»Ò¤¿¤Á¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡¢°¦¤Î¤³¤â¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈPR¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¹¥È¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤ëÄ«Èþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÀÍÛÅª¤ÊÂ¸ºß¡£¥Ñ¥ï¡¼¤äÇØÃæ¤Ç¸«¤»¤ëÀª¤¤¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡ØÀãÁÈ¤¬¸µµ¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÄ«Èþ¤µ¤ó¤À¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Ä«Èþ¤ÏÌ´Çò¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿Ì¼ÌòÁü¤¬Â´¶ÈÁ°¤Ë¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç²Ú¤ä¤°Â¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤¬¤¢¤ä¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¸ø±é¤Ï2·î22Æü¤Þ¤Ç¡£Àé½©³Ú¤ÏÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£