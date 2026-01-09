「ボーダーコリーって魅力的！」「理解し合えると最高の相棒ですね」と絶賛されているのは、おうちに来てから1年経ったボーダーコリーと家族の風景。おうちに来たばかりのときにはごはんをゆっくり食べていたため、「大人しい子なのかな」と思っていた飼い主さん。しかし、その1年後のわんちゃんの姿が意外だったと、1万再生を超えて笑顔を届けています。

【動画：ごはんをゆっくり食べている子犬→『大人しい子かな』と思っていたら…家に来てから『1年後の光景』】

出会った当初は「大人しい子かな？」と思っていた飼い主さん

おうちに来てから1年後の姿が話題になっているのは、Instagramアカウント『アーラ』に登場する、ボーダーコリーのアーラちゃん。アーラちゃんと家族たちが出会ったのは、アーラちゃんがまだ子犬の頃。体重はわずか2.3キロで、はじめておうちにやってきた時には、クレートから出てくるのも恐る恐るだったのだとか。

ごはんを食べる時もとてもゆっくりで、飼い主さんはそんなアーラちゃんのことを「大人しい子なのかな？」と思っていたそう。しかし、それは初めての場所に緊張していただけ。一緒に暮らしていくうちに、アーラちゃんは本当の姿を見せてくれるようになっていったのでした。

本当のアーラちゃんは…

アーラちゃんと過ごしていくうちに、飼い主さんはアーラちゃんの本当の姿を知っていくことに。出会った当初はアーラちゃんを大人しい子だと思っていた飼い主さんですが…なんと、アーラちゃんはとっても元気なやんちゃ娘に成長！飼い主さんの服の裾を掴んで遊びのお誘いをしたり、キラキラとした目で気になるものを見つめたりと、すくすくと成長していったそうです。

ボーダーコリーはわんちゃんの中でも特に賢い犬種。きっと、飼い主さんと家族と一緒なら、心配することは何もないと気づいたのでしょう。

飼い主さんを支えてくれたアーラちゃん

そうして、たくさんの思い出を作りながら1年が経ったアーラちゃんと飼い主さん。その間、辛いことや大変なこともあったものの、アーラちゃんがいてくれたことで乗り越えられたと飼い主さんは話しています。

今ではきちんとおすわりをして飼い主さんの指示を待ったり、飼い主さんに呼ばれれば見事なジャンプで飼い主さんの元に駆けつけるアーラちゃん。

そんなアーラちゃんとの1年間をふり返って、飼い主さんは「家にきてくれて、本当にありがとう」と感謝を噛みしめているのだそう。そんなお互いを思いやることのできるアーラちゃんと飼い主さんは、きっとこれからさらに固い絆で結ばれていくことでしょう。⑩

アーラちゃんの1年記念日の投稿には、「うちの子記念日おめでとうございます」「こんなに小さかったんだね」「アーラちゃんも『おうちに招いてくれてありがとう』って思ってますね♪」と、たくさんの温かいコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『アーラ』では、そんなアーラちゃんと飼い主さんたちの楽しく温かい日々が綴られていますよ。

アーラちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「アーラ」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。