ママさんは赤ちゃんのお世話で忙しいのですが、大型犬も構ってほしくて仕方ないようで…？まるで子どもが2人いるかのような微笑ましい日常が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で3万6000回再生を突破しています。

【動画：大型犬のいる家で赤ちゃんを育てた結果…まるで子どもが二人いるかのような光景】

大型犬と赤ちゃんとママさんの日常

TikTokアカウント「kotetsu0701」に投稿されたのは、子育て中のご家族とゴールデンレトリバーの「こてつ」君の日常です。ママさんが赤ちゃんのお世話をしていると、「僕にも構って！」とヤキモチを妬くことが多いというこてつ君。

スマホのストラップをくわえてベビーサークルからママさんを引っ張り出そうとすることや、ママさんの気を引きたくて靴下を盗むというイタズラをすることも。下の子が生まれて赤ちゃん返りしている子どものような行動が、可愛くて憎めませんね。

まるで子どもが2人いるかのよう！

そんなこてつ君も眠い時は大人しくなり、赤ちゃんに添い寝してくれることがあるそうです。少しの間だけでも子守りを手伝ってもらえて、ママさんは助かっているとのこと。

しかし眠い時以外は、「僕を見て」というアピールが激しいこてつ君。部屋ではしゃぎ回っていたかと思ったら、ママさんの背中を踏み台にしてベッドの上へジャンプ！大暴れするこてつ君から身を守ることに必死で、家事が捗らないママさんなのでした…。

もちろんママさんが赤ちゃんと遊んでいる時も、こてつ君は「ママを取られてる！」と焦ってやってきて、2人のそばでくつろぎ始めるそう。また赤ちゃんにミルクをあげている時は、ちょっとだけ邪魔をしながら見守ってくれているとか。

こてつ君が常にママさんに構ってもらいたがるので、まるで子どもが2人いるかのよう…！大変そうではあるけれど微笑ましい日常の光景に、心が温かくなります。

構ってあげると大喜び

たとえヤキモチを妬いても赤ちゃんには優しく接し、お世話が一段落するまで待っていてくれるのがこてつ君の偉いところです。

そして我慢させてしまった分、ママさんが全力で遊び相手をしてあげると、こてつ君は大喜び！お顔をシワシワにして笑いながら飛んできて、「ママ大好き！」と愛を伝えてくれるそうですよ。これからもこてつ君とご家族の愛に溢れた日々が、ずっと続きますように。

この投稿には「嫉妬するのよき！超可愛い！」「すっごく元気ー！」「ママがかまってくれないと寂しいよね。でも順番こだよ」といったコメントが寄せられています。

こてつ君の可愛い姿やご家族との尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「kotetsu0701」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kotetsu0701」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。