犬が『自分のしっぽを追いかける』心理4選

犬は時折、自分のしっぽを追いかける不思議な行動をみせることがあります。なぜ自分のしっぽを追いかけるのか、その心理を探っていきましょう。

1.遊んでいる

子犬などによくみられる心理として、単純に興味や好奇心から遊んでいる可能性が考えられます。

子犬はまだ世の中のことを何もわかっていない状態であることが多く、自分のしっぽも「自分についているもの」として認識していない子犬がたくさんいます。

そのため、「これはなんだ？」「おもちゃかな？」と興味を持ち、好奇心から逃げ回る（ように見える）しっぽを追いかけ回して遊んでいるのです。

2.ストレスを発散している

犬が自分のしっぽを夢中になって追いかけ回しているときは、ストレスを発散している状態も考えられます。

イライラしていたり、環境にストレスを感じていたりすると、そのストレスを発散させるための行動をとる犬は少なくありません。その1つの手段として、自分のしっぽを夢中になって追いかけ回す行動が該当します。

3.退屈しのぎ

飼い主がなかなかかまってくれない、何もすることがなくて退屈だと感じているとき、退屈しのぎの手段として自分のしっぽを追いかけることがあります。

特に、留守番中などはおもちゃがないと退屈しのぎする手段が限られてきます。その状況では、自分の体が遊び道具になることも多いので、しっぽを追いかけたり、毛づくろいをしたり、穴掘り動作で暇を潰したりすることもあるでしょう。

4.しっぽに違和感を覚えている

しっぽ付近に違和感を覚えているときは、その箇所の状態を確認しようと後ろを振り向きます。その際、上手く確認できずに、まるでしっぽを追いかけているように見えることもあるでしょう。

しっぽに違和感を覚えていると、しっぽを追いかけ回すだけでなく、同じ場所から動こうとしない、違和感に不安を覚えてブルブル震えるなど、他にも普段とは違った様子をみせることがあります。

犬がしっぽを追いかけ続けるときは病気の可能性も

犬がしっぽを追いかけ続けているときは、病気の可能性もあるので注意が必要です。しっぽを追いかけているとき、以下の病気が疑われます。

皮膚疾患 てんかん 肛門腺のトラブル

皮膚の赤みや湿疹、お尻を床にこすりつける、痙攣などの症状がみられる場合は、上記の疾患が強く疑われるので、速やかに動物病院で診てもらいましょう。

他にもノミやダニが寄生していて痒みが生じている可能性も疑われるので、何度もしっぽのあたりを気にする素振りを見せるときは、かかりつけの動物病院に相談してください。

自分のしっぽを追いかける行動を止めさせる方法

犬が自分のしっぽを追いかける行動を止めさせるためには、原因を突き止める必要があります。

飼い主が見ている前で行う場合は、「しっぽを追いかけて気を引こう」と考えているパターンが多いです。ここでかまってしまうと、今後もしっぽを追いかけ続ける行為に拍車がかかってしまうので、落ち着くまでは無関心を貫きましょう。

飼い主の気を引こうとしているのではなく、ストレス発散や退屈しのぎで追いかけている場合は、別のおもちゃで気を引いたり、散歩に連れて行ったりしてストレスを発散させてあげてください。

頻繁にしっぽを追いかける行動がみられるようならば、運動不足かもしれません。散歩の時間を増やしたり、室内遊びの時間を増やすなど対策しましょう。

まとめ

犬が自分のしっぽを追いかけるときは、ストレスや退屈しのぎが目的であることが多いです。ただし、病気が隠れていることもあるので、少しでも違和感を覚えた時は、かかりつけの動物病院に相談してみましょう。

(獣医師監修：後藤マチ子)