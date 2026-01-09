あのちゃん「かなり助かった」ストレートネックに効果を感じたアイテム「本当にベストバイ」

“あのちゃん”ことあのさんが自身のYouTubeチャンネルに『【ベストバイ】あのちゃんの買ってよかった2025』の動画を投稿。2025年に購入した“ベストバイ”なアイテムを紹介してくれました。この中で、ストレートネックに悩むあのさんが「本当にベストバイ」と語ったマッサージ機をピックアップ♪

【関連】あのちゃん「これはお気に入り」首のケアに愛用中！保湿を実感のネッククリーム

あのさんは、ヘアメイクさんにおすすめされてこちらの商品を知ったとして「これが本当にベストバイだった」とコメントして披露した商品がこちら！

◼︎MYTREX DR. HEAT NECK

MYTREX / MYTREX DR. HEAT NECK 税込14,960円（公式サイトより）

家庭用 低周波治療器『DR. HEAT NECK』

首“後方”だけではなく“側面”にもパッドを配置した低周波治療器で、より効果的にコリや痛みを伴う部位をマッサージ。

また、すぐに温まる6つの温感パッドが搭載されていることから、首まわりを広範囲に温めることが可能。首後方と側面を同時に温めることにより､リフレッシュしながらコリ治療ができるんだとか。

◼︎あのさんは効果を実感

あのさんは、冬場の撮影で重宝したと話しつつ、「歌の前とかも喉とか」「リンパを流して温められる」と、温感パッドの効果を説明。

また、低周波の効果についても「血行が良くなるのでメイク中とかにずーっと毎回つけてました」と言い、自宅用のホワイトのほか、現場用にブラックの2個持ちで日々愛用しているとのこと。

そして「肩凝ってる人とか、首凝ってる人はこれをやるだけでもね全然違うので。僕はすごく首が凝りやすくて。ストレートネックっていうのもあって。なのでこれはかなり助かった」「これで完全にコリが取れるとかそういうことではもちろんないけど、やらないよりめっちゃマシだった」と、個人的に感じている効果を教えてくれました！

■動画もチェック

動画内では、このほかにも、あのさんの2025年ベストバイの商品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。