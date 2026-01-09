乃木坂46の新成人メンバーが華やかな振袖姿を披露！“パカラッパカラッ世代”として飛躍を願う

1月8日、乃木坂46が乃木神社にて恒例の成人式を行い、新成人メンバーである5期生・五百城茉央、奥田いろは、菅原咲月、6期生・愛宕心響、瀬戸口心月の5名が晴れ着姿を披露した。

【写真】それぞれの魅力があふれる振袖姿を披露

乃木坂46が乃木神社で成人式を行うようになったのは2013年からで、今回で14回目。

グループの副キャプテンを務める菅原は、「先輩後輩問わず頼っていただけるような、強くそして日常から一つひとつ美しいを心掛けていきたいです」と話し、瀬戸口は、「乃木坂46に加入して2年目になるので、“努力・感謝・笑顔”の初心を忘れずに活動していきたいと思います」と抱負を述べた。

また、毎年恒例の「この世代を○○世代と銘打つなら？」という問いに対しては、「パカラッパカラッ世代」と答え、「2026年はすべてウマくいきますようにと願いを込めて名付けさせて頂きました！」と奥田が語り、和やかな成人式となった。

グループとしては1月14日に7年振りとなるオリジナルアルバム『My respect』の発売を控えている。既に2月にもアルバムの発売を記念したライブも決定しており、新成人を含む新世代メンバーを中心としたグループが馬のように力強く前進していく姿が楽しみだ。