横浜FMが19歳のブラジル人アタッカー獲得を発表！ FWテヴィスが期限付き移籍で加入
横浜F・マリノスはクルゼイロECに所属するFWテヴィスを期限付き移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2026年12月31日までとなる。
2006年1月28日生まれで現在19歳のテヴィスは、ブラジル出身のサイドアタッカー。2024年に名門クルゼイロでトップチームデビューを飾ると、2025シーズンはアトレチコ・パラナエンセへレンタル移籍。公式戦17試合に出場し、1ゴール1アシストを記録した。
レンタル期間が終了し、所属元のクルゼイロに復帰していたが、横浜FMへの移籍が決定。初の国外挑戦となる。テヴェスは加入に際し、クラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメントを残している。
「横浜F・マリノスのファン・サポーターの皆さん、はじめまして。テヴィスです。横浜F・マリノスという伝統あるクラブの一員になれたことを、うれしく、そして誇りに思います。自分にとって新たなチャレンジにワクワクを感じています」
「このクラブのために日々努力し、すばらしいファン・サポーターの皆さんの雰囲気と声援を力に変えて、ピッチの上で共に目標を達成したいと思います。皆さんを喜ばせるプレーをお見せできる日が待ち遠しいです。応援よろしくお願いします」
