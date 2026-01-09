フランクフルトが今冬新加入6選手の背番号を発表　小杉啓太は「26」、神代慶人は「36」に決定

フランクフルトは8日、今冬加入した新加入6選手の背番号を発表した。



今季開幕前に日本代表MF堂安律を迎え入れたフランクフルトは、前半戦を7勝4分4敗の7位でターン。今冬の移籍市場では、若手選手を積極的に補強し、U−22日本代表DF小杉啓太、22歳のドイツ人FWユネス・エブヌタリブ、18歳のFW神代慶人、フランス人FWアルノー・カリミュエンドらを獲得している。



シーズン後半戦の再開も迫るなか、フランクフルトは新加入選手の背番号を発表し、ユールゴーデンから加入した小杉は「26」、ロアッソ熊本から加入した神代は「36」を付けることになった他、エブヌタリブが「11」、カリミュエンドが「26」、U−19スウェーデン代表MFラブ・アルホフが「31」、アマイムニ・エシュグヤブが「29」を着用する。



ブンデスリーガは1月9日に行われるフランクフルトvsドルトムントの一戦から再開。8日に行われた会見で、ディノ・トップメラー監督は、「ケイタ（小杉啓太）は、左サイドの選手で、スキルにも優れ、勤勉な選手」と評価しつつ、「明日のメンバーに入る可能性がある」とスカッド入りの可能性を示唆している。