月の年金17万5000円「在職老齢年金の支給停止が納得いかない」65歳男性の老後
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、石川県在住65歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：65歳男性
同居家族構成：本人、妻（61歳）、母（86歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：石川県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：1000万円
現在の預貯金：1000万円、リスク資産：250万円
これまでの年金加入期間：厚生年金520カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：なし（繰り下げ中）
老齢厚生年金（厚生年金）：10万5000円（在職老齢年金制度により一部支給停止）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金84万円（年額）
配偶者の年金や収入：給与収入120万円（年額）
「在職老齢年金の支給停止が納得いかない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「どちらでもない」と回答した今回の投稿者。
その理由として、年金額に不足感はないものの「在職老齢年金の対象者なので、年40万円の支給停止が納得いかない」と語っています。
ひと月の支出は約「15万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「金融機関で勤務し年収500万円」現在も「金融機関で通常勤務し年に500万円」の収入があり、年金で足りない支出がある場合はその給与で賄っているとのこと。
節約のためにしていることについては「特にない」そうですが、「田舎なので草刈りなど、週末にやることがたくさんある。今は外食や旅行などのぜいたくはしていない」とあります。
「株で失敗したことを後悔」現役時代の後悔はあるか、との問いには「株で失敗したこと。マンションを購入したのが、バブルが弾けた後だったが、まだ金利や物件が高いときだったのが貯金が少ない原因になっている」とコメント。
これから先、年金のみに頼る生活になった場合「物価上昇による生活費の増加を年金で賄えるのか心配」と不安を吐露します。
一方で「70歳まで働く予定なので、給料を貰いながら年金も受け取れる」ことには喜びを感じていると投稿者。今後は「少し外食など楽しみたい」とゆとりをもって自身のペースで働きたいと考えておられるようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)