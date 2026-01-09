竹内涼真、“同級生の僕ら4人は再会し、物体のない怪物と戦う”新ドラマショット公開「楽しみすぎる！」
俳優の竹内涼真さんは1月8日、自身のInstagramを更新。最新ドラマの告知ショットを披露しました。
また、「自分の1番嫌いな部分とは、どこかで必ず戦わないといけないのかもしれない。あなたの1番守りたいものはなんですか！？」と、ドラマの内容を想起させる言葉と疑問が投げ掛けられています。ドラマのスタートが楽しみですね。
「涼真くんの笑顔を守りたいです」竹内さんは「同級生の僕ら4人は再会し、物体のない怪物と戦う」とつづり、4枚の写真を投稿。13日スタートの自身が主演を務めるドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）の告知ショットです。1枚目は、竹内さんと子役のモノクロのツーショット。2枚目以降では、竹内さんの同級生を演じる井上真央さん、瀬戸康史さん、渡辺大知さんと子役のツーショットがそれぞれ収められています。みんなすてきな笑顔で肩を組んだり、顔を寄せたり、和やかな雰囲気です。
ファンからは、「楽しみすぎる！」「最近涼真くんたくさん見れて嬉しい」「私は家族かな」「涼真くんの笑顔を守りたいです」「4人とも子供時代の俳優さんといい雰囲気で楽しみです」との声が寄せられました。