長期休みに行きたいと思う「栃木県の旅行先」ランキング！ 2位「那須高原」を抑えた1位は？【2025年調査】
新しい一年が始まり、凛とした冷たい空気が心地よい季節となりました。雪景色を眺めながらゆったりと浸かる温泉や、この時期ならではの冬景色を求めて、休暇の計画を立てている方も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月26〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「栃木県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「付近に子供と遊べる公園やテーマパークが多くてよかったから」（30代女性／神奈川県）、「アウトレットや温泉施設・グランピング施設などが充実しており、自然を楽しめるから」（20代女性／栃木県 ）、「那須高原は自然とレジャーが両方楽しめるエリアで、温泉や牧場、美術館など見どころが豊富です。季節ごとの景色も美しく、特に夏や秋は避暑地としても人気。家族連れでもカップルでも、誰と行っても楽しめるのが魅力です」（60代男性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「温泉でのんびり過ごしたいため。また、歴史ある地や滝を見たり、話題のスポットも気になるため」（30代女性／埼玉県）、「日光は世界遺産の日光東照宮をはじめ、歴史と自然の両方を楽しめる場所が多い点に惹かれました。長期休みなら、中禅寺湖や華厳滝など周辺の観光地も含めてゆっくり巡れるため、充実した旅行になりそうだと思い選びました」（40代男性／北海道）、「日光東照宮など有名な寺社仏閣がたくさんあるから。パワースポット巡りをしたい」（20代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月26〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「栃木県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：那須高原（那須・那須塩原）／62票2位は、県北部に位置する広大なリゾート地「那須高原（那須・那須塩原）」でした。那須連山の主峰・茶臼岳の麓に広がるこのエリアは、夏は避暑地、秋は紅葉の名所として知られ、四季折々の豊かな自然を満喫できます。那須温泉郷などの温泉施設はもちろん、「那須どうぶつ王国」や「那須ハイランドパーク」といったレジャー施設も充実しており、カップルからファミリーまで幅広い層に支持される関東有数の観光エリアです。
回答者からは「付近に子供と遊べる公園やテーマパークが多くてよかったから」（30代女性／神奈川県）、「アウトレットや温泉施設・グランピング施設などが充実しており、自然を楽しめるから」（20代女性／栃木県 ）、「那須高原は自然とレジャーが両方楽しめるエリアで、温泉や牧場、美術館など見どころが豊富です。季節ごとの景色も美しく、特に夏や秋は避暑地としても人気。家族連れでもカップルでも、誰と行っても楽しめるのが魅力です」（60代男性／広島県）といった声が集まりました。
1位：日光市／73票1位に輝いたのは、世界遺産を擁する「日光市」でした。徳川家康を祀る「日光東照宮」をはじめとする「日光の社寺」は、歴史的・芸術的価値が極めて高く、国内外から多くの観光客が訪れます。また、中禅寺湖や華厳滝といった壮大な自然景観、歴史ある日光湯元温泉や鬼怒川温泉など、観光資源が非常に豊富です。四季を通じて美しい景色を楽しめるだけでなく、都心からのアクセスも良いため、長期休暇の旅行先として圧倒的な人気を集めました。
回答者からは「温泉でのんびり過ごしたいため。また、歴史ある地や滝を見たり、話題のスポットも気になるため」（30代女性／埼玉県）、「日光は世界遺産の日光東照宮をはじめ、歴史と自然の両方を楽しめる場所が多い点に惹かれました。長期休みなら、中禅寺湖や華厳滝など周辺の観光地も含めてゆっくり巡れるため、充実した旅行になりそうだと思い選びました」（40代男性／北海道）、「日光東照宮など有名な寺社仏閣がたくさんあるから。パワースポット巡りをしたい」（20代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)