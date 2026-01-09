強い寒波の到来で10日からの3連休は県内でも大雪となる見込みです。気象台は積雪や路面の凍結などに注意を呼びかけています。



庄原市西城町の農家では9日、ビニールハウスがつぶれないように年明けに降り積もった雪を取り除く作業に追われました。



■農家 仁井慎介さん

「すごく降るみたいな話があるので、一応対策しておこうかなと思って。ひどいときはこの辺までくることがあるのでちょっとこわいですね」





気象台によると11日から12日ごろにかけて強い寒気が流れ込み県内でも大雪となる見込みです。10日の夕方から24時間に予想されている雪の量は、多いところで北部と南部の山地で40センチ、南部の平地でも15センチとなっています。同じ場所で降り続いた場合は警報級の大雪となる可能性があります。1月2日から3日にかけては雪の影響で広島と山口の県境の山陽道で、ノーマルタイヤで走行していた車が相次いで立ち往生しました。この3連休も冬用タイヤの装着など備えが必要です。各地で「成人の日」の催しがあるこの3連休。広島市では初めて「二十歳を祝うつどい」をエディオンピースウイング広島で開き、周辺では交通規制が行われます。12日午前9時から午後3時までスタジアムの北側と西側の道路を車両通行禁止とし、南側と東側の道路は駐停車禁止となります。ハレの日にやってくる強力寒波。気象台は積雪や路面の凍結による交通障害などに注意を呼び掛けています。（2026年1月9日 放送）