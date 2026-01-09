【ユニクロ】冬太りした下半身をすっきり見せ！ 大人におすすめ「冬の優秀ボトムス」3選
スタイルよく見せてくれる！ ユニクロの注目パンツ＆スカート3選下半身をすっきり、すらっと見せてくれるユニクロの優秀ボトムスを3点ピックアップしました。大人の女性におすすめしたいパンツとスカートを、コーディネートと合わせてご紹介します。
1. 楽にはけてきちんと感もある「ジャージーワイドパンツ」
「ブラッシュドジャージーワイドパンツ」（税込3990円）はやわらかく、起毛感のある素材が使われていてあたたかくはける一本です。伸びのよいジャージーではき心地もよく、動きやすいのもうれしいポイント。
カラバリはオリーブ、写真のダークグレー、ベージュ、ダークブラウン、ネイビーの5色展開です。
写真の着こなしでは白のトップスで顔を明るく見せながら、パンツとインナーのタートルネックTをグレーでそろえて統一感を出しています。上から羽織ったフリースジャケットのパープルが、アクセントになっています。
カジュアルなアウターと合わせても程よくきれいめ、オンオフ問わずはきたくなるパンツです。
2. 上品＆フェミニンな「マーメイドマキシスカート」
「マーメイドマキシスカート」（税込3990円）は腰まわりは程よくフィットし、裾はきれいに広がるため下半身がすっきりと見えるロングスカートです。
落ち感のあるドレープ素材も、着用時に下にすとんと落ちるため横幅が出にくく、すらっと見せてくれるところが◎。ゆったりとしたニットと合わせても、バランスよく着られます。
カラバリはブラック、写真のオリーブ、ブルーの計3色展開です。
こちらはグレーの「メリノリブタートルネックセーター」に、ブルゾンとスカートを黒でそろえたコーディネート。
黒の配分が多いモノトーンコーデも、スカートが美シルエットのためメンズライクになり過ぎず、上品でフェミニンさのある着こなしになっています。
3. ほっそり脚になれる「ブーツカットジーンズ」
「ブーツカットジーンズ」（税込4990円）は、コットン100％のデニム素材で本格的な風合いが楽しめるアイテム。ヒップから太ももにかけてはスリム、裾はわずかに広がったフレアシルエットで、脚長効果も期待できます。
いつものトップスにこちらのジーンズを合わせるだけでも新鮮なシルエットになって、簡単に印象が変えられるのもメリット。
カラバリは写真の濃い方のブルー、ブラック、明るいブルーの計3色展開です。
写真は「極暖ヒートテックカシミヤブレンドタートルネックT」の上から、明るいブルーの「コットンオーバーサイズシャツ」を羽織り、ブーツカットジーンズを合わせたブルーのワントーンコーディネート。
冬コーデのマンネリ化が気になるときは、このようにタートルネックで防寒しながら、シャツを合わせる着こなしがおすすめ。ハリのある素材が清潔感やフレッシュさをプラスしてくれ、春への移行期にもぴったりです。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)