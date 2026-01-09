菊池風磨「だから死ぬほど早く帰ってたんだ！」加藤浩次の“即帰宅”理由に納得
アイドルグループ・timeleszの菊池風磨（30歳）が、1月6日に放送されたバラエティ番組「怒りん坊将軍」（TBS系）に出演。加藤浩次が今でも妻と一緒に風呂に入っていると聞き、「だからドラマの現場で、死ぬほど早く帰ってたんだ！」と納得した。
夫婦・家族・令和ならではの怒りについて、加藤浩次＆菊池風磨が怒りの原因を突き詰め、向き合い、少しだけ解決する――というコンセプトの同番組。夫婦間のスキンシップに関する話題の中で、加藤は「風呂とかも、（夫婦で）一緒に入るべきだと思う」と話し、タレント・藤本美貴から「えええ！？」と驚きの声が上がる。
加藤は「ウチは入りますよ、一緒に。今も。昨日の夜も」とコメント。すると、加藤が監督を務める連続ドラマ「こちら予備自衛英雄補?!」の主演・菊池風磨は「だからドラマの現場で、死ぬほど早く帰ってたんだ！」と納得の表情を浮かべ、藤本は「（家で）待ってるから！奥さんが」、菊池は「めっちゃ早い。『おつかれさまでした〜』って言って、外出て、パッと見たら加藤さんの車発進してる」と話し、「納得しました」と語った。
