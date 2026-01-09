先月、高岡市で大破した車が見つかりそばで倒れていた女性が死亡した事故で新たな情報です。



捜査関係者によりますと事故発生当時、女性は車内にいた可能性が高いとみられ、さらに同乗者がいた可能性があることがわかりました。



この事故は先月18日の未明、高岡市羽広の交差点付近で大破した軽乗用車のそばに朝日町桜町の会社員髙橋幸菜さん（33）が横たわっているのが見つかったものです。





髙橋さんはその後肺の静脈破裂のため死亡が確認されました。現場そばの信号機の柱が折れ曲がっていて、車はこの柱に衝突したとみられます。捜査関係者によりますと髙橋さんは事故発生当時、車内にいた可能性が高いとみられるほか、他に同乗者がいた可能性があります。また、車が柱に衝突してスピンしたとみられることや、髙橋さんが車の前であお向けに倒れていたことがわかっていて、警察は、髙橋さんが事故のはずみで車外に放り出された可能性や、同乗者が車から降ろした可能性、自ら車を降りた可能性も含め捜査しています。事故を通報した付近の住民は倒れている髙橋さんに声をかける男性を目撃していますが、警察が到着した時には男性はいなくなっていました。警察は、高橋さんの同乗者が車を運転していた場合、救護義務を怠ったひき逃げなどの疑いがあるとしていて、目撃された男性が何らかの事情を知っているとみて捜査しています。