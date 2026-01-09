【道路陥没】市道に直径5メートルの大きな穴 “下水道管の破損”が原因か 《新潟》
9日午前、新潟市東区の市道が約5メートル、深さ3メートルにわたり陥没しました。ケガ人はいませんでしたが、新潟市は下水道管の破損が原因とみてくわしく調べています。
道路にぽっかりと開いた穴。新潟市東区太平4丁目の市道です。
（リポート）
「新潟市東区の閑静な住宅街です。銀行や住宅が立ち並ぶ丁字路の真ん中部分が陥没しているのがわかります」
大型トラックが通った際に陥没したとみられていて、トラックの左後輪が破損しましたが運転手を含め、ケガをした人はいませんでした。
新潟市によりますと破損した下水道管に砂が流れ込み、地下に空洞ができたとみられています。
〈付近の住民〉
「朝と夕方はここ車が通っていますし、トラックも最近はけっこう通っていますし、子どもたちの通学路になっているのでその時間帯じゃなかったのが不幸中の幸いかな」
市によりますと下水道管が設置されたのは45年前で、5年ほど前に点検を行った際には管の表面が荒れている状態でしたが、大きな異常はなく、経過観察となっていました。
また去年、埼玉県八潮市で起きた陥没事故を受けて全国で緊急点検が行われましたが、今回、陥没があった場所は点検の対象にはなっていなかったということです。
〈付近の住民〉
「昔から地盤はしっかりしていると聞いていたので、まさかここでこういうことが起こるのは思ってもいなかったので。全国でもこういう話はニュースになっていますけどどんどん広がっているのは見ていたのでいち早く修復してほしいと思います」
復旧のめどは立っておらず、現場付近は通行止めとなっています。
市は崩落が広がるのを防ぐため、側面の土砂を板で押さえるなど対応を進めています。