【一生、恨んでやる！】ちょっと待って！退院3日目、寝不足でズダボロなのに＜第2話＞#4コマ母道場
出産を終えたばかりのママは、生まれたばかりの赤ちゃんのお世話に追われ、心も体もとても不安定な時期にあります。そんななかで、もし夫から思いやりに欠ける言葉や態度を向けられたら……心身ともに大きな傷を負ってしまうこともあるでしょう。「産後の恨みは一生」という言葉があるほど、この時期の出来事は深く心に残るものです。今回は、そんな産後のタイミングで新米パパの言動に我慢の限界を迎えたママのお話です。
第2話 ちょっと待って
【編集部コメント】
産後間もないママは心身ともに疲れていることでしょう。寝不足で意識が朦朧としていたミユウさんは、ショウタさんの申し出についOKを出してしまったようです。まだ退院して3日目、赤ちゃんのお世話で疲労困憊の中、夫の友人をおもてなししろなんて……さすがに苛酷すぎます。ミユウさん、今すぐにでも断った方がいいですよ！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
【編集部コメント】
産後間もないママは心身ともに疲れていることでしょう。寝不足で意識が朦朧としていたミユウさんは、ショウタさんの申し出についOKを出してしまったようです。まだ退院して3日目、赤ちゃんのお世話で疲労困憊の中、夫の友人をおもてなししろなんて……さすがに苛酷すぎます。ミユウさん、今すぐにでも断った方がいいですよ！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子