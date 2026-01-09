2年目のJ1シーズンに臨むファジアーノ岡山が岡山市北区で新体制発表会見を開きました。期待の新加入選手らが登場し、意気込みを語りました。

J1・2年目を戦うファジアーノ岡山が新体制を発表 西川潤選手ら新戦力が意気込みを語る

木山監督「真剣勝負を繰り返す」

（木山隆之監督）【画像①】

「われわれのチームを選んでくれた素晴らしい選手たち、そして昨年からチームで努力している選手たち。真剣勝負を繰り返して、その中で自分たちがどこまでいけるかチャレンジにチャレンジを重ねて、一つでも上の順位を目指して頑張っていきたい」





会見には、新加入選手7人が登壇しました。セレッソ大阪から完全移籍で加入した西川潤選手【画像②】は新天地での活躍に向け、決意を新たにしました。

（西川 潤選手）

「セレッソ大阪から今までレンタル移籍で（他クラブに）移籍してきたんですが、今回は完全移籍で、覚悟を持って来ました」



「岡山の地でしっかり活躍できるよう頑張りたいと思います。スルーパスと左足を生かしたプレーと味方を生かすプレーを見てほしいです」

新戦力「世界を代表するFWへ」

ユース時代から過ごしたレノファ山口を離れる決断をした河野孝汰選手。自身の成長を求めて岡山にやってきました。

（河野孝汰選手）【画像③】

「世界を代表するフォワードになっていきたいという自分の思いはぶれなかったので、岡山からオファーをいただいた時には、この決断を正解にするためにも覚悟を持ってここに来ましたし、そういった中で結果を求められるポジションなので、皆さんに勝利につながるゴールをたくさん届けられるように頑張りたい」

「攻守で期待」ベテラン・白井康介選手

FC東京から加入の白井康介選手。ベテランながら圧倒的なスプリント力を武器とします。

（白井康介選手）【画像④】

「攻守両面における対人能力が売りです。この中ではベテランの域に入ったんですけれど、まだまだプレースタイルは20歳といわれるくらいよく走る選手です」



新たな戦力を加え、J1・2年目を迎えた新生ファジアーノ。来月（2月）8日、アウェー福岡で今シーズンの開幕戦に臨みます。