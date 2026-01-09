＜義妹のタダ預け＞姪が何度も勝手にうちに来る。「費用が浮くから」じゃない！学童に行って！
身内の近くに住むと、気軽に遊びに行ったり、困ったときに助け合ったりとメリットがありますよね。しかし今回の投稿者さんは、学童に行かず投稿者さんの家に帰ってくる義妹の子（姪）に困っているようです。
『義妹の旦那は私の幼なじみです。義妹は正社員になったのですが、姪がよくうちに下校してくるように……。最初のうちは仕方がないので、うちの子と一緒に習い事や買い物に連れて行っていました。ある日たまたま姪を連れていたら義妹旦那のお母さんに会ったのです。事情を話すとすぐに連絡を取り、姪を連れて行ってくれました。それからも幾度となく姪がわが家に帰宅するので、そのたびに義妹旦那のお母さんに連絡をして迎えにきてもらっています。義親や義妹からは連絡するのをやめてくれと言われていますが、続けていいですよね？』
義妹に文句を言われる理由がない。そのまま連絡し続けていい
『私も実姉に子どもの下校時の一時預かりをお願いしたことがある。でもちゃんと頭を下げて、お金を包んでお願いしたよ。投稿者さんは義妹にちゃんと頼まれていないのよね？ いくら親戚だとしても非常識だと思う』
『いいと思う。文句を言われる筋合いはない』
『「うちではお預かりできません」でいいと思う。子どもの仲がよくても線引きは必要』
投稿者さんの背中を押すママの声が目立ちました。投稿者さんには何も事前に話はありませんでした。勝手に投稿者さんの家に帰るようお子さんに話す義妹は一体何を考えているのでしょうか……。さらに投稿者さんが困って義妹旦那のお母さんに連絡をしているのに、「連絡をしないで」と文句を言う始末。この状況はなかなか理解しがたいですよね。
旦那・義妹の親が預かれば解決なのでは？
『義親も「やめてくれ」って言うのか。なら、義親が預かれば解決よね』
『義親はなぜ「やめてくれ」と言える立場だと思っているんだろう。じゃあ自分たちで預かればいいのに。娘が嫁に迷惑をかけているのに恥ずかしくないのかな。本来なら平謝りする立場でしょ』
ママたちからは、こういったコメントもちらほら。義親は本来、義妹に話して聞かせるべき立場ですが、この行為を何とも思っていないのでしょうね。それとも嫁である投稿者さんが姪の面倒を見て当然、とでも思っているのでしょうか……。ちなみに投稿者さんによると、学区の関係で、姪が義妹旦那の実家に帰宅するのは難しいそうです。
義妹では埒が明かない。第三者を巻き込んでみては？
ママたちからは、周りを巻き込んでみては？ という提案もありました。
義妹の会社に連絡してみる
『恨まれそうだけれど、義妹の職場に「◯◯さん（義妹）、いますか？ 今日も姪がきて困っています」とくるたびに連絡したら解決しそう』
『義妹や義親が無責任なら、義妹旦那の会社に電話でもいいと思う』
何度も会社に電話がかかってきたら義妹の同僚も「大丈夫？ 何かあったの？」と気になるでしょうし、気まずくなりそうですね。またいないときには「◯◯ちゃんがまたきて困っています」と伝言を残して！ とのコメントも。義妹が、姪を投稿者さん宅で預かってもらうのが当然のことと思っていても、周りの反応からおかしいと気づき、改めるかもしれません。
学校・学童に連絡する
『学年の主任に相談してもいいかもね。了承していないのに勝手に預け先にされていること、用事があるから娘を帰ってこさせているのに姪が勝手についてきてしまうこと、了承した覚えはないことを、イチ保護者として相談する』
『姪は学童に行かずに勝手に下校しているんだよね？ それって学校も学童も了承しているの？ 一度、学校と学童に相談したら？』
公立小中学校では、子どもの安全を確保するため、下校時のルートを提出しているのでは？ と教えてくれたママも。おそらく提出されているのとは違うルートで、姪は投稿者さんの家に帰ってきているのでしょう。投稿者さん宅へ帰る途中で、災害や万が一のトラブルに巻き込まれる可能性もないとは言い切れません。そう考えると、学校側に話しておく必要がありそうですね。
一度話し合いの場を持ってみては……？
『いつまでもたらい回しにせず、双方の祖父母・義妹夫婦・投稿者さん夫婦が全員揃ったところで、きちんと対策を話し合わないといけないよね』
『義妹家族とその両家祖父母とで、話し合ってもらうしかない』
一番平和な解決策は、義妹と義妹旦那、そしてその両家の親で話し合ってもらうことではないでしょうか。義妹は学童も契約しているわけですし、姪は本来投稿者さんの家に帰る必要はないはず。勝手に姪がきている状況ですが、何かトラブルがあったときに投稿者さんが責任を押し付けられてしまう可能性もあり得ます。また、たらい回しにされている現状が、姪にとってもいいとは思えませんよね。ここは責任の所在をはっきりさせるためにも、関係者を集めて状況をクリアにして、投稿者さんを巻き込まない解決策を考えてもらうのがベストなのではないでしょうか。
姪が勝手に投稿者さんの家へ下校してしまうという今回の投稿。たとえ親戚であっても、最低限の礼儀は必要でしょう。しかし今回の義妹の身勝手な行動は、明らかに投稿者さんへの配慮を欠いたものです。今後も長く付き合っていく必要がありそうですから、他にもあれこれ押し付けられないよう、今回の問題をきちんと解決しておくのがよさそうです。