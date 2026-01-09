太田市の住宅で８日、２０代の男性が首を刺される事件があり、警察はベトナム国籍の２０代の男を殺人未遂の疑いで逮捕しました。男性は市内の病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。

殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍で前橋市三河町の会社員・チャン グエン フック ダット容疑者（２４）です。警察によりますと、ダット容疑者は８日午後４時半ごろ、親族が住む太田市牛沢町の住宅の駐車場で、伊勢崎市の団体職員・太田輝さん（２６）の首を刃物のようなもので刺して殺害しようとした疑いが持たれています。

この家に住む外国籍の女性が１１９番通報し、駆け付けた警察官が、その場にいたダット容疑者を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。太田さんは市内の病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。ダット容疑者は警察の調べに対し、「殺そうとしました」と容疑を認めているということです。

警察によりますと、ダット容疑者と被害者、通報した女性の３人は知人関係で、犯行当時、この家には容疑者の親族と見られる複数の人がいたということです。警察は何らかのトラブルがあったとみて、容疑を殺人に切り替え、捜査を進めています。