年始恒例の群馬県警の視閲式が県警察学校で行われ、警察官約２２０人が県民の安全・安心に向けて決意を新たにしました。

県警の年頭視閲式は、一年の初めに警察官の規律と士気を高めようと毎年行われているものです。式には、警察官約２２０人が参加しました。はじめに倉木本部長や山本知事らが服装や車両を点検するなど部隊を巡閲しました。また、音楽隊の演奏に合わせて、隊列を組んだ力強い行進や白バイやパトカー、機動隊の特殊車両などが披露されました。

倉木本部長は、県内の治安情勢について「厳しさに変わりはない」とした上で次のように訓示しました。

「安全・安心を実感できる群馬県の実現に向けて職務に全力を尽くし、前進し続けてほしい。」（倉木豊史本部長）

警察官は県民の安全・安心を守る決意を新たにしていました。

また、県警本部では今月１３日付けで異動する倉木本部長の離任会見が開かれました。倉木本部長は、これまで印象に残っていることについて、県と合同で発表した闇バイト撲滅宣言を挙げるなど在任期間中を振り返りました。

倉木本部長は、今月１３日付けで東北管区警察局長に就任します。新たな県警本部長には、科学警察研究所総務部長の丸山潤さんが着任します。