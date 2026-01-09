市長の辞職に伴う前橋市長選挙は、今月１２日投開票です。ホテル面会問題を主な争点に継続か刷新かを訴え、５人が立候補した今回の選挙戦を追います。

市の既婚男性の職員とホテルで面会していた問題で、市長だった小川晶さんが去年１１月２７日に辞職。年末年始をはさんだ短期決戦に、いずれも無所属の５人が立候補しました。

海老根篤さんは７８歳。元みどり市議で、前々回、２０２０年の前橋市長選にも立候補しました。今回の選挙の主な争点となっている前の市長のホテル面会問題を批判し、「前橋を変えないといけない」と呼びかけています。

店橋世津子さんは６４歳。元前橋市議で、今回、共産党からの推薦を受け選挙戦に臨んでいます。街頭活動を中心に、市が進める中心市街地の再開発を見直し、くらしや福祉を重視する政策を進めたいと訴えます。また、保育士だった経験から、３歳未満の子どもの保育料無償化などを公約に掲げます。

小川晶さんは４３歳。おととし２月の市長選挙で前橋市で初の女性市長となりましたが、職員とホテルで面会していた問題で辞職。今回の出直し選挙では、謝罪をしながら支持を訴えます。市長を務めた１年９カ月で小中学校の給食費を無償化したことなど、これまでの実績を強調します。また、バランスのよい地域づくりを着実に進めていくほか、物価高騰対策にも力を入れたいと市政の継続を呼びかけています。

丸山彬さんは４０歳。これまで弁護士として活動し、政治経験はありませんが、ホテル問題で生まれ育ったまちのイメージが低下したことに危機感をおぼえ立候補を決意。市政を刷新し、信頼回復や世界に誇れる前橋を目指します。課題は知名度ですが、自民党系の市議会２つの会派や公明党の市議などから支援を受け、この日は自民党の国会議員なども応援に駆け付けました。

髙橋聡哉さんは６６歳。藤岡市で農業を営んでいますが、ホテル問題を受け、前橋市のイメージ回復をと立候補。市長の給与を５割カットすることや市役所の組織のスリム化など、行財政改革に取り組むとしています。

また、選挙の投開票は通常日曜日に行われますが、年明け早々に行われる今回の選挙は、全国的に珍しく１２日月曜日の祝日に行われます。主な争点はホテル面会問題を巡る対応の是非で、小川市政の継続かそれとも刷新かが問われています。