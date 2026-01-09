¡ÖÈ³Â§À©ÅÙ¤ò¸©¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¤¤¡×ÊÄ»³´ü´ÖÃæ¤ÎÉÙ»Î»³¤ÇÁøÆñÁê¼¡¤°...ÃÏ¸µ¡¦ÉÙ»ÎµÜ»ÔÄ¹¤¬»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤ÎÉ¬Í×ÀÁÊ¤¨¤ë ·Ù»¡¤Ïµß½õ±ÇÁü¸ø³«¤·¤Æ¸Æ¤Ó³Ý¤±=ÀÅ²¬
ÉÙ»Î»³¤ÎÅßµ¨ÊÄº¿Ãæ¤Ë»³³ÙÁøÆñ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Î¿ÜÆ£½¨Ãé»ÔÄ¹¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤ÇÀ¿¤Ë°ä´¸¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ²¬¸©·Ù¤âSNS¤Ê¤É¤Ç¡¢ÊÄ»³Ãæ¤ÎÉÙ»ÎÅÐ»³¤Ï´í¸±¤È¤·¤Æ¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àã¤¬ÀÑ¤â¤ëÃæ¡¢·ã¤·¤¤É÷¤ËÂÑ¤¨¤ëÂâ°÷¤¿¤Á¡£¤³¤ì¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¡¢ÉÙ»Î»³¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³³ÙÁøÆñ¤ÇÀÅ²¬¸©·Ù¤Îµß½õÂâ¤¬µß½õ¤Ë¸þ¤«¤¦ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤ÎÉÙ»Î»³ÊÄ»³´ü´ÖÃæ¤ÎÁøÆñ¼Ô¤Ï9¿Í¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆâÌõ¡Û¡Ê1·î～³«»³Æü¡¢ÊÄ»³Æü～12·î31Æü¡Ë¡¦»à¼Ô¡§1¿Í ¡¦¤±¤¬¿Í¡§2¿Í ¡¦Ìµ»öµß½õ¡§6¿Í ¡Ê³êÍî3¿Í¡¢ÉÂµ¤5¿Í¡¢Æ»ÌÂ¤¤1¿Í¡Ë
12·î29Æü¤Ë¤Ï¡¢³êÍî»ö¸Î¤Ç44ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÙ»ÎµÜ»ÔÄ¹¡ÖÈ³Â§À©ÅÙ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤¤¡×
2024Ç¯¤ËÂ³¤¡¢2025Ç¯¤âÅßµ¨ÊÄº¿Ãæ¤Î»³³ÙÁøÆñ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÉÙ»ÎµÜ»Ô¡¦¿ÜÆ£»ÔÄ¹¤Ï1·î9Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤ÎÉ¬Í×À¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÉÙ»ÎµÜ»Ô ¿ÜÆ£½¨Ãé»ÔÄ¹¡ä¡Ö¡Ê¸©¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÎµºÜ¤ò¡ËÌµ»ë¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÅÐ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÀ¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢È³Â§À©ÅÙ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸©¤ÎÊý¤Ë¤âÍ×ÀÁ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÅÐ»³¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µß½õ¤Ë¸þ¤«¤¦Ââ°÷¤âÆó¼¡ºÒ³²¤Ê¤É¤Î´í¸±¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¤¦¤ëÅß¤ÎÉÙ»Î»³¡£
¸©·Ù¤Ï¡ÖÅß»³¤Ï¸·¤·¤¤´Ä¶¤ÇÀ¸Ì¿¤Î´íµ¡¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¿¤áÅÐ»³¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
