現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が９日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。オレが選ぶプロ野球史上最強チームを「阪急ブレーブス」とした中で、二塁手のマルカーノを守備の参考にしていたことを明かした。

初めて耳にした言葉だった。「オレがやった（対戦した）ときのセカンドはマルカーノ。これがめちゃくちゃ上手かった。パンチ力があってね。セカンドのゲッツーのピボット（体を回転させて送球する動作）は素晴らしい。それを参考にした」。

守備力も高かった阪急。「外野に抜けないもん。フェンスを越さないとヒットにならない。そういう経験があるから野球界のベストナインを決める時に福本（豊）さんは外せない。世界の盗塁王ですよ。時代が変わってもね。それだけ強烈なインパクトを持ってた人」。

さらに内野手では「大橋さんはショートの定位置、外野の芝を削って深く守っていた。ショートのとこだけ芝生を外野の方に切り込んで、そっちで守っていた。めちゃくちゃ肩が強かった」と、落合氏にとって最強チームは、打撃よりも守備力に長けたチームだった。