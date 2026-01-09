É×¤Ï¹Åç¥«¡¼¥×¸µ´ÆÆÄ...½ïÊý¤«¤Ê»Ò52ºÐ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤Ç...À¼Í¥¤ÎÄ¹½÷¡õ°¦¸¤¤È¥Ñ¥·¥ã¥ê¡¡¡ÖÈþ¿ÍÊìÌ¼¡×
¥×¥íÌîµå¡¦¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Î¸µ´ÆÆÄ¡¦½ïÊý¹§»Ô¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ïÊý¤«¤Ê»Ò¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬2026Ç¯1·î6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÄ¹½÷¡¦Í¤Æà¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¼¶¦¡¹¡¢º£Ç¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
½ïÊý¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÅº¤¨¤Æ¡¢°¦¸¤¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë¤·¤¿¾Ð´é¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö°¦¸¤¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍ¤Æà¡ÊÌ¼¡Ë¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È³Ð¤¨¤Æ¤ë¤«¤Ê¡©ËÊ¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¿´ÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¤¨¤Æ¤ÆÃçÎÉ¤·¤Ç¤·¤¿¡¡¥¨¥é¥¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖÌ¼¶¦¡¹¡¢º£Ç¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê»Ò¤µ¤ó¤ÏÀÖ¤¤¥Ë¥Ã¥È¤È¥Ç¥Ë¥à¤òÃåÍÑ¡£Í¤Æà¤µ¤ó¤ÏÇò¤¤¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó»Ñ¤Ç¡¢¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤Ä°¦¸¤¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¡¢2¿Í¤È¤â¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþ¿ÍÊìÌ¼¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£