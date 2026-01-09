きのう8日、弁護団らが5回目の再審請求を申し立てた大崎事件。47年間、無罪を訴えている原口アヤ子さんのもとをえん罪被害者らが訪れ激励しました。

1979年、大崎町で男性が遺体で見つかった大崎事件。殺人罪などで10年間服役した男性の義理の姉・原口アヤ子さん（98）が一貫して無実を訴え、再審＝裁判のやり直しを求めています。

原口さんの弁護団は8日、5回目の再審請求を鹿児島地方裁判所に申し立てました。

袴田巖さんの姉・ひで子さんも激励に

きょう9日、原口さんが入所する県内の介護施設を訪れたのは、えん罪被害者やその家族らです。

静岡県で一家4人が殺害された事件の再審で、おととし無罪が確定した袴田巖さんの姉・ひで子さんは、原口さんに巖さんの帽子を被せ、お土産を渡して激励しました。

（袴田巌さんの姉 袴田ひで子さん）「きょうはアヤ子さんは笑ってくれた。首を動かして、だから分かっている。再審開始はもうすぐだよと伝えた。法改正を急いでもらいたい。早急に議員立法でもなんでもいいから（再審制度を）改正してほしい」

5回目となる再審請求は今後、審理の方法について協議が進められる見通しです。

