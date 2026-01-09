占術研究家・水晶玉子“占い”に興味をもったきっかけは？「“どうして良いことがあったの？”という理由が知りたかった」
山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。
2025年12月29日（月）の放送は、占術研究家の水晶玉子（すいしょう・たまこ）さんがゲストに登場！ ここでは、占いに興味をもった経緯や、水晶玉子さんがおこなう「オリエンタル占星術」について伺いました。
◆“占い”に興味を持ったきっかけは？
れなち：水晶玉子さんは、西洋・東洋の枠を超えて、さまざまな占いを研究した知識をもとに独自の視点に立った解説で人気ですが、そもそも占いに興味を持ったきっかけは何ですか？
水晶：私は子どもの頃から本当に占いが好きだったんですけど、いま思うと「どうして今日は良いことがあったの？」「どうして悪いことがあったの？」っていう理由が知りたかったんだと思います。
れなち：なるほど。それで、世の中にはいろんな占いの種類がありますが「水晶玉子のオリエンタル占星術」というのは、どういうものですか？
水晶：これは月の動きをもとにした占いで、西洋占星術とルーツは同じなんですけど、西の西洋占星術と、東のインド・中国を経て日本に伝えられたという宿曜経（すくようきょう）というのをベースにしているので、本当に東洋と西洋が合わさったような占いだと思っています。
れなち：占い師の方って、それぞれ占いの仕方を持っていらっしゃるじゃないですか。それは、ご自身との相性だったりするのですか？
水晶：そうですね。私に関しては、手相のような図形認識が弱いみたいで（笑）。知識としては知っているけど、「これってどうなんだろう？」って思うこともあります。
れなち：本人が“ピンと来るかどうか”みたいな相性もあるのですね。
水晶：多分そうだと思います。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
（左から）パーソナリティの山崎怜奈、水晶玉子さん
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619
