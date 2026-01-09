県内18地点で今季最低気温 野辺山の最低気温はー16.7度 諏訪湖 湖面の約３割ほどに薄氷 8シーズンぶりの「御神渡り」出現に期待！【長野】
9日朝7時。
朝焼けに染まった八ケ岳連峰を望む南佐久郡南牧村の野辺山高原。空気中の水分が凍りつく霧氷が見られ、木々が朝日に照らされて輝いていました。
野辺山の最低気温は氷点下16.7度。最も寒い時期を下回る県内で一番冷え込んだ朝となりました。牛の吐く息も真っ白。歩く人は、帽子や手袋でしっかりと防寒対策を取っていました。
住民は
「私なんか移住者だから、しびれるくらい寒い」
「着たり巻いたり、家の中カーペットで暖かくしたりして」
水面が氷るほどの厳しい冷え込み。
これを待ち望んでいたのが…。
八剱神社 宮坂清宮司
「久しぶりですよ（氷点下）10度。不思議なもんで、気温低い数値見てにやにやする」
8シーズンぶりの「御神渡り」出現に期待が懸かる諏訪湖。諏訪市豊田地区にある舟渡川河口では、９日朝6時半すぎ、市内の八剱神社の宮司たちが5日目の観察に訪れていました。
観測された気温は氷点下10度、湖全体の3割ほどで薄い氷が張りました。
氷を採取
「パリパリ・・・」
八剱神社 宮坂清宮司
「7ミリですね。きれいだね」
今シーズン2回目の結氷にうれしさをにじませた八剱神社の関係者。
八剱神社 宮坂清宮司
「薄い氷が広がって、流れてきてこれが続いていけばいいですね」