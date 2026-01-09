9日朝7時。



朝焼けに染まった八ケ岳連峰を望む南佐久郡南牧村の野辺山高原。空気中の水分が凍りつく霧氷が見られ、木々が朝日に照らされて輝いていました。



野辺山の最低気温は氷点下16.7度。最も寒い時期を下回る県内で一番冷え込んだ朝となりました。牛の吐く息も真っ白。歩く人は、帽子や手袋でしっかりと防寒対策を取っていました。



住民は

「私なんか移住者だから、しびれるくらい寒い」

「着たり巻いたり、家の中カーペットで暖かくしたりして」





９日朝の県内は、寒気が残る中、放射冷却の影響で松本市奈川で氷点下14.2度、大町で氷点下14度など、県内30の観測地点のうち18地点で今シーズン一番の寒さとなりました。水面が氷るほどの厳しい冷え込み。これを待ち望んでいたのが…。八剱神社 宮坂清宮司「久しぶりですよ（氷点下）10度。不思議なもんで、気温低い数値見てにやにやする」8シーズンぶりの「御神渡り」出現に期待が懸かる諏訪湖。諏訪市豊田地区にある舟渡川河口では、９日朝6時半すぎ、市内の八剱神社の宮司たちが5日目の観察に訪れていました。観測された気温は氷点下10度、湖全体の3割ほどで薄い氷が張りました。氷を採取「パリパリ・・・」八剱神社 宮坂清宮司「7ミリですね。きれいだね」今シーズン2回目の結氷にうれしさをにじませた八剱神社の関係者。八剱神社 宮坂清宮司「薄い氷が広がって、流れてきてこれが続いていけばいいですね」