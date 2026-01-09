欧州株　堅調、英ＦＴは資源関連株が買い主導
東京時間19:36現在
英ＦＴＳＥ100　 10085.12（+40.43　+0.40%）
独ＤＡＸ　　25144.93（+17.47　+0.07%）
仏ＣＡＣ40　 8290.61（+47.14　+0.57%）
スイスＳＭＩ　 13378.96（+28.14　+0.21%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:36現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49499.00（+6.00　+0.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6968.75（+6.75　+0.10%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25734.75（+47.25　+0.18%）