欧州株 堅調、英ＦＴは資源関連株が買い主導
欧州株 堅調、英ＦＴは資源関連株が買い主導
東京時間19:36現在
英ＦＴＳＥ100 10085.12（+40.43 +0.40%）
独ＤＡＸ 25144.93（+17.47 +0.07%）
仏ＣＡＣ40 8290.61（+47.14 +0.57%）
スイスＳＭＩ 13378.96（+28.14 +0.21%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:36現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49499.00（+6.00 +0.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6968.75（+6.75 +0.10%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25734.75（+47.25 +0.18%）
東京時間19:36現在
英ＦＴＳＥ100 10085.12（+40.43 +0.40%）
独ＤＡＸ 25144.93（+17.47 +0.07%）
仏ＣＡＣ40 8290.61（+47.14 +0.57%）
スイスＳＭＩ 13378.96（+28.14 +0.21%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:36現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49499.00（+6.00 +0.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6968.75（+6.75 +0.10%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25734.75（+47.25 +0.18%）