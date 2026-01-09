1月10日は『110番の日』です。北安曇郡白馬村出身のタレント、国本梨紗さんが９日、県警の一日通信指令課長に任命され、110番通報の正しい利用を呼び掛けました。



デモンストレーション

「緊急通報110番です。事件ですか？事故ですか？」



110番通報のデモンストレーションを行ったのは白馬村出身のタレント国本梨紗さんです。10日の『110番の日』を前に正しい緊急通報の利用を呼び掛けるため、県警から一日通信指令課長に任命されました。





デモンストレーション「あなたは安全な場所にいますか身の危険はないですか」「どうやって車を壊していましたか？」「石でフロントガラスをたたいていました」デモンストレーションでは通報者から映像や写真を送ってもらい、捜査に役立てる『110番映像通報システム』も使用。去年は80件が受理されたということです。県警によりますと、去年1年間に警察が対応した110番通報は「9万3902件」。このうち、苦情や相談など緊急を要さなかった通報は1割を占めています。国本梨沙さん「適切な場面で使う。実際に県民の皆さんには困ったときにはためらわずに110番通報していただければいいかなと」県警では緊急を要さない通報は警察相談ダイヤル「＃9110」の利用を呼びかけています。